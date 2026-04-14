英特爾股價9連漲飆逾58%　分析師：財報恐難再推高股價

▲英特爾。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

晶片大廠Intel近期股價在利多消息帶動下強勢上攻，但市場對後續上漲動能看法分歧。分析師指出，儘管即將公布的財報表現可望亮眼，但股價短線已大幅反映利多，未必能再進一步推升。

英特爾股價週一上漲4.52%，已連續9個交易日收紅，創下歷來最長連漲紀錄。根據數據顯示，該期間股價累計大漲58.29%，近一個月漲幅亦達約40%。

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根據外媒MarjetWatch報導，展望即將於月底公布的財報，UBS分析師Timothy Arcuri預期，受惠於個人電腦（PC）需求具韌性，以及伺服器中央處理器（CPU）需求「明顯升溫」，英特爾營運與財測可望表現強勁。他並指出，英特爾近期已成功將伺服器CPU價格調升約10%，企業客戶需求也持續增溫，該市場約占其伺服器CPU營收6成。

不過，Arcuri也直言，「這是否足以推動股價再創高，是更大的問題」，主因股價短期已大幅上漲。他指出，目前英特爾股價約反映2030年樂觀預期本益比約20倍，意味上行空間已相對有限。

儘管如此，他仍看好英特爾今年股價走勢偏多，關鍵在於其即將推出的14A製程設計工具（PDK）。市場普遍認為，14A製程將是英特爾吸引外部客戶、重振晶圓代工業務競爭力的重要里程碑。

此外，英特爾近期也積極強化晶圓代工布局。公司本月宣布與Elon Musk旗下Terafab合作，未來將為Tesla、SpaceX及xAI生產晶片。Arcuri指出，若未來能結合英特爾俄亥俄州晶圓廠，將進一步提升市場對其代工業務前景的信心，但相關效益仍屬長期題材。

同時，英特爾也宣布將回購其在愛爾蘭Fab 34合資事業的49%股權。Arcuri認為，此舉有助於提升資本運作彈性，並強化營運槓桿。過去他亦曾指出，若英特爾退出與Brookfield Asset Management在亞利桑那州晶圓廠的共同投資計畫（SCIP），將更有利於每股盈餘表現。

不過，Arcuri最新也坦言，即便進一步回購相關股權，他對英特爾長期獲利能力仍抱持審慎態度，顯示市場對其轉型成果仍待觀察。