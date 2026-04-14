股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

▲股后穎崴連日飆新天價，今日盤中股價衝破9千元。圖為穎崴董事長王嘉煌。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美伊停火談判有空間，台股今（14）日隨亞股走揚展開慶祝行情，股后穎崴（6515）盤中飆出9185元天價，為股王信驊（5274）之後第2檔觸及「9千金」標的，高價股中創意（3050）、大立光（3008）、高力（8996）、台光電（2383）亦亮燈漲停，多頭士氣高昂。

穎崴長期專注於發展半導體測試治具與探針卡設計，在AI需求強勁下連日刷新掛牌紀錄，今日盤中最高漲625元或7.3%。

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而在其他高價股表現上，同屬千金股、擁「第2座護國神山」美名的台達電（2308）今日盤中亦創1820元新高、散熱題材股健策（3653）飆4135元新高、台光電衝漲停價3655元新高、創意漲停價3050元新高、奇鋐（3017）刷2335元新高、嘉澤（3533）刷2340元新高、貿聯-KY（3665）刷2380元新高、台積電（2330）平2025元新高、智邦（2345）刷1910元新高、新代（7750）刷1655元新高、高力漲停1200元同為天價。

上櫃高價股中，金像電（2368）刷1155元新高、弘塑（3131）刷3625元天價、處置股雍智科技（6683）刷1900元新高、均華（6640）刷1860元新高、昇達科（3491）平1895元新高。