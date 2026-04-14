SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

全球記憶體巨頭 SanDisk在美股13日大漲逾11%股價逼近千美元，激勵亞股中相關個股今（14日）強勢表現，鎧俠KIOXIA今早大漲逾15%，SK海力士在韓股漲7%，台股記憶體股表現也不遑多讓，旺宏（2337）、青雲（5386）漲停，、創見（2451）、宇瞻（8271）漲幅也超過半根停板，反而是昨日舉行法說南亞科（2408）業績報佳音，但股價開高，漲勢收斂，一度拉回平盤。

日前Google推出的「TurboQuant」AI記憶體壓縮技術，市場聯想恐削弱記憶體需求，造成記憶體廠股價急速拉回，南亞科從1月30日326.5元，跌至3月31日198.5元，近期則是緩步上漲到220元附近。南亞科昨（13）日舉行法說會，預估第二季DRAM報價將再漲數十個百分點，今突破月線反壓，惟追價買盤力道不強，一度拉回至平盤價。

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南亞科高層在昨日法說表示，與多家業者討論認為「TurboQuant」不會降低 DRAM 需求，壓縮資料仍需解壓縮後運算，整體記憶體使用量並不會減少，反而可能有刺激增加的效果，第一季DRAM平均售價上漲超過七成，第二季延續第一季漲勢，季增數十個百分比，並預明年仍無法滿足客戶需求。

台股中今日記憶體多頭攻勢再起，旺宏一度跌至盤下147元價位，之後急拉而上到162元漲停價位，到10點30分，成交量逼近19萬張，居上市成交量第3大個股；青雲則鎖死363元漲停價。