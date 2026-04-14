ETtoday新聞雲「AI斥詐風雲論壇」　產官學重量級代表齊聚

▲AI詐騙全面升級！ETtoday辦AI斥詐風雲論壇 產官學聯手打造防線。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝)

▲由《ETtoday新聞雲》主辦「2026 AI斥詐風雲論壇」，特邀總統府副秘書長何志偉（置中者），（由左至右）台新銀行作業服務處資深協理饒家沁、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心總經理陳麗卿、臺灣期貨交易所總經理周建隆、臺灣集中保管結算所總經理陳德鄉、銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立、金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、內政部警政署副署長李文章、總統府副秘書長何志偉、法務部政務次長黃謀信、刑事警察局副局長林故廷、ETtoday新聞雲總編輯林妏純、臺銀證券總經理張正康、長榮航空企業安全管理室副總經理許平、玉山銀行個金風管處處長李耀宇等代表出席。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊智雯／綜合報導

面對數位環境風險持續升高，防詐早已是企業和大眾關注的全民議題！由《ETtoday新聞雲》舉辦的「2026 AI斥詐風雲論壇」今（14）日正式登場！總統府副秘書長何志偉攜手內政部警政署、法務部、金管會、刑事警察局等政府單位，以及各大產業與學者專家，共同針對AI時代下的防詐策略、產業角色與合作方向展開交流，象徵台灣在防詐議題上，正從各自努力走向跨界協作的新階段。

▲總統府副秘書長何志偉出席第二屆「2026 AI斥詐風雲論壇」。（圖／記者林敬旻攝）

總統府副秘書長何志偉出席第二屆「2026 AI斥詐風雲論壇」時特別強調，賴清德總統對此次活動與打詐議題展現了「高度重視」，甚至親自微調了致詞稿件，以確保政策方向傳達精確。何志偉引用總統所言「地獄不空，誓不成佛」，深刻表達國家在應對詐騙挑戰上具有絕對的決心，並指出這是政府當前最重要的政策，更是施政重中之重。

為了當大眾的後盾，何志偉轉達總統要求必須講清楚政府的具體行動。目前已將「打詐綱領」提升至 2.0 版本，並在立法院與行政院努力下通過「打詐四法」，制定《詐欺犯罪危害防制條例》及修正《洗錢防制法》，從源頭大幅拉高詐騙集團的成本，總統更指示要以「AI 對抗 AI」，透過大數據主動掃描社群平台，在詐騙廣告發酵前即刻下架，並針對廣告平台實施「實名制」認證，確保資金流向可追溯，何志偉強調，這是一場結合政府與民間力量的長期抗戰，期待金融、電信及社群媒體業者能成為「國家神隊友」，從早期設防、精準、快速打詐，層層把關。

▲《ETtoday新聞雲》總編輯林妏純指出身為第一線的即時新聞媒體，希望能將政府的政策指導、企業的防詐技術以及學界的專業研究真正對接，構築成一張能實質運行的防詐網絡。

《ETtoday新聞雲》總編輯林妏純於論壇指出，身為第一線的即時新聞媒體，深感現在的詐騙手法已經進化到「比新聞更即時、比影音更逼真」的地步，甚至有時比真人還要像真的，因此「正確資訊必須走在詐騙行為的前面」，這場論壇的意義不僅在於意見交流，更在於「串聯能力」，希望能將政府的政策指導、企業的防詐技術以及學界的專業研究真正對接，構築成一張強大的防詐網絡。

▲「2026 AI斥詐風雲論壇」邀集產業重量級代表，從不同領域切入AI詐騙風險與應對策略，特邀總統府副秘書長何志偉（置中者），（由左至右）銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立、國泰金控公關發展部協理蔡隷亞、台中商業銀行副總經理林劍洪、蝦皮購物法遵部部長許敦凱、永豐銀行董事長曹為實、金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、內政部警政署副署長李文章、法務部政務次長黃謀信、刑事警察局副局長林故廷、台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、中國信託公共關係部副總經理王韋凱、ETtoday新聞雲總編輯林妏純、中華航空公關室廣告事務部專案主任霍守威、永豐銀行副總經理張瑜娉等各政府機關與企業代表出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲永豐銀行董事長曹為實以「AI時代的阻詐攻防戰」為題發表專題演講。（圖／記者林敬旻攝）

永豐銀領先布局AI阻詐，掌靜脈辨識＋警銀聯防升級

作為長期支持《ETtoday新聞雲》推動防詐倡議的重要夥伴，多家企業在本次《2026 AI斥詐風雲論壇》中展現堅強的實戰經驗與創新應對策略。身為此次「2026 AI斥詐風雲論壇」首席合作單位的永豐銀行，積極投入此次論壇交流，展現金融業面對新型態詐騙風險的高度重視。永豐銀行董事長曹為實在論壇中以「AI時代的阻詐攻防戰」為題發表專題演講，直言在數位金融快速發展的當下，銀行不只是資金的管理者，更像是守護民眾資產的「醫師」，肩負守住客戶第二生命、維繫社會信任的責任。他指出，AI技術雖帶來便利，卻也讓詐騙集團得以更精準操控人性弱點，從貪婪到恐懼，步步設局，令人防不勝防。

曹為實更首度分享自身曾遭遇深偽（Deepfake）詐騙的親身經歷，當時詐騙集團竟假冒警官發起視訊通話，企圖騙取影音資訊，讓他深刻體會AI詐騙的擬真程度已遠超想像。他表示，面對新型態詐騙，金融機構必須將防線前移，因此永豐銀行近年積極導入AI數據分析預警機制，強化異常交易即時辨識，同時簽署MOU推動全台分行與鄰近警局建立快速通報機制，讓風險能在第一時間被攔截。他也特別提到，面對AI可能偽造臉部辨識的風險，永豐已積極倡議安全性更高的「掌靜脈辨識」技術，透過更高階的生物辨識機制，補強金融安全最後一道防線。

除了科技升級，曹為實也提醒民眾，真正的防詐關鍵仍在於「心防」，他建議，民眾除了提高警覺，也可與家人預先約定專屬「家庭暗號」，在遇到緊急求助或可疑聯繫時，多一道確認程序，避免落入AI仿聲、假冒親友的陷阱。論壇壓軸圓桌對談中，永豐銀行副總經理張瑜娉也與產業代表同台，從金融實務出發，分享如何在AI世代透過跨域合作，攜手建構更完整、更具韌性的全民防詐網絡。

中國信託AI阻詐再升級，打造「神盾聯防」攔金流

面對詐騙手法朝向集團化、科技化發展，中國信託持續扮演金融防詐第一線的重要角色，近年更透過AI科技與跨機構聯防機制，全面升級阻詐量能。中國信託自主打造「神盾聯防機制」與「防詐金流履歷模型」，整合超過300項風險因子資料庫，從異常帳戶、交易路徑到潛在受害人樣態進行即時分析，大幅提升可疑金流辨識效率，根據中國信託公布資料，2024年臨櫃攔阻詐騙金額較前一年成長57%，展現科技防詐的實質成效，除系統升級外，中國信託也積極導入ATM人臉辨識阻詐機制，強化提領風險管控，並持續深化與警政、檢調及同業合作，建構更完整的詐騙預警網絡，此次參與《ETtoday新聞雲》「2026 AI斥詐風雲論壇」，也展現中國信託面對新型態詐騙威脅，持續以科技、數據與跨域合作守護民眾財產安全的決心。

元大銀行推「綠盾白勾」數位簽章，從源頭阻詐

在數位金融快速發展的同時，元大銀行也持續強化防詐布局，從AI模型預警到成立防詐諮詢專線，提供全天候客服支援，打造更即時、更精準的防詐防線。面對偽冒銀行郵件成為近年常見詐騙手法，元大銀行持續強化數位金融防護機制，率先導入「電子郵件數位簽章」技術，透過科技驗證郵件來源與內容完整性，協助客戶第一時間辨識信件真偽，未來客戶收到銀行電子郵件時，可透過郵件中的「綠盾白勾」驗證標示，快速確認信件確實由銀行寄出，且內容未遭竄改，若郵件在傳輸過程中遭他人異動，系統也會即時顯示驗證失效，這次導入的數位簽章機制整合「寄件者身分識別」、「內容完整性驗證」與「郵件加密」三大功能，不僅提升客戶辨識能力，也強化整體資訊傳輸安全，未來也將持續透過科技創新，打造更安心、更值得信賴的數位金融環境。

▲台中商業銀行副總經理林劍洪認為金融機構在第一線的防禦相當重要。（圖／記者黃克翔攝）

台中商業銀行結合AI科技與社區宣導 全面守護資產安全



面對詐騙集團充分運用AI技術帶來的嚴峻挑戰，金融機構在第一線的防禦更為關鍵！台中商業銀行展現結合「數位科技」與「在地溫情」的雙軌防詐模式，強調不僅要以AI阻斷犯罪金流，更要透過社區宣導築起全民心理防線。台中商業銀行積極響應打詐國家隊政策，全面導入AI智能防詐預警模型，並加入「鷹眼識詐聯盟」，利用大數據分析異常交易模式，縮短高風險帳戶的偵測時間。在實務執行上，台中商業銀行落實「臨櫃關懷提問」，為用戶保住超過數千萬元的血汗錢。除了資金匯款，台中商業銀行更關注不動產詐騙威脅。透過與地政機關合作，主動推廣「地籍異動即時通」，讓客戶在辦理房貸時能同步申辦，防止房產在不知情下遭冒名移轉，近年防詐成效斐然。

▲台新銀行推動內外雙軌防詐宣導，以新科技以及同仁識詐能力雙重防詐。

台新銀行臨櫃攔詐500件、ATM人臉辨識阻斷車手金流

面對詐騙犯罪日益組織化與科技化，台新銀行將防制詐騙列為核心重點。2025年分行臨櫃成功攔阻詐騙案超過500件，攔阻金額約新臺幣3.7億元，展現第一線即時把關的成效。台新銀行也持續優化帳戶與交易監控機制，除精進既有的「AI戰神模型」外，依照客群特性與交易樣態建置分層管理機制，以提升異常交易辨識精準度與整體防詐效能，同時深化與檢、警、調的合作，建立高風險因子分享及重大案件預警機制，即時攔阻可疑金流，並導入具人臉辨識功能的ATM，降低車手提領風險，阻斷詐團金流，此外，台新銀行推動內外雙軌防詐宣導。對內，強化同仁識詐能力，落實「全員防詐」文化；對外，透過多元管道分眾宣導，提升社會防詐意識，善盡企業之社會責任。台新銀行強調，將持續以認真的態度，成為守護客戶資產安全的堅實後盾。

▲玉山銀行個金風管處處長李耀宇提到深化與同業、司法、檢調等跨域合作，一同防詐很重要。（圖／記者黃克翔攝）

玉山銀行防詐新布局 潛在被害預警、一鍵鎖帳全面守住財產安全

玉山銀行全力守護客戶資產安全，推出多項升級防詐措施，讓用戶安心用卡、安心理財。2026年阻詐策略規劃以「預警更早、辨識更準、服務更佳」為目標，建置潛在被害人管理模組，收錄跨單位整合通報與分析名單，在系統註記疑似被害人並聯防至各業務系統，提醒前線人員主動關懷、防範詐騙。擴大異常帳戶預警並將部分態樣升級為即時設控，同時深化與同業、司法、檢調等跨域合作，做到精準、快速打擊與早期設防。並整合信用卡、存款專家與數據團隊，運用行為序列分析與圖演算法建立跨產品辨識模型，提高複雜詐騙偵測與攔截能量，降低客戶損失。落實公平待客原則，優化客服7×24解控機制，規劃於官網新增「一鍵鎖定異常帳號」功能；同時提供「信用卡自助鎖定/調額」與「指定聯絡人」等自主防詐工具，全面強化顧客的帳戶及財產安全。

▲長榮航空企業安全管理室副總經理許平提到AI詐騙風險高，透過升級數位防線打詐。（圖／記者黃克翔攝）

防堵假活動、釣魚網站！長榮航空升級數位防線並積極配合警調防詐打詐

詐騙風險不只存在金融領域，隨著旅遊市場回溫，航空產業也成為假冒客服、假促銷活動與釣魚網站詐騙的高風險目標。近年因曾發生旅客誤信詐騙社群網站所刊載的贈送機票、行李箱、飛行夾克等不實廣告，導致其個資與會員哩程被盜取的案例，長榮航空除配合警調積極偵辦外，亦持續強化旅客數位安全防線，針對假冒會員活動、合作訊息及不明抽獎連結等詐騙手法，第一時間透過官網與官方社群平台發布澄清與提醒，主動協助旅客辨識真偽資訊。長榮航空提醒旅客不要輕信來路不明的廣告，並呼籲民眾如有疑慮可立即聯繫客服或撥打165反詐騙專線。長榮航空對詐騙行為採取零容忍的態度，會持續配合警調的防詐打詐作為，以守護旅客的資產與安全。

▲蝦皮購物法遵部部長許敦凱分享電商平台如何透過AI與法遵機制，建構跨界聯防網絡。

魔高一尺道高十丈！蝦皮購物用AI翻轉網購騙局，打造全台最安心平台

全台流量、交易額居冠的電商平台，以守護買賣雙方交易安全為己任，推出三大維度AI審查機制，將電商主要三大行為：帳號維度、商品維度、訂單維度，透過AI客製化層層把關，主動預測風險，預防詐騙發生，實際運行後，防詐精準度提升16倍之多。蝦皮購物法遵部部長許敦凱指出，全球正面臨DeepFake AI偽造技術的衝擊，電商平台無不使出渾身解數，希望破解各種AI詐騙技術。畢竟平台在明，詐騙宵小在暗，還需要透過平台與產業、政府和用戶的攜手合作，形成絕佳防護網，才能讓詐騙犯罪無隙可乘，蝦皮購物於2023年導入全台電商唯一三階段實名認證，自動查驗，手持證件拍照，再透過視訊驗證，誓言要讓消費者買到最安心，賣家也放心。