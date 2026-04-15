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ETtoday新聞雲「AI斥詐風雲論壇」登場！跨界推動「智慧阻詐」精準守護全民資產

▲ETtoday斥詐論壇，貴賓大合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲由《ETtoday新聞雲》主辦的「2026 AI斥詐風雲論壇」，特邀各政府機關與企業代表出席，包括總統府副秘書長何志偉（置中者），（由左至右）銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立、國泰金控公關發展部協理蔡隸亞、台中商業銀行副總經理林劍洪、蝦皮購物法遵部部長許敦凱、永豐銀行董事長曹為實、金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、內政部警政署副署長李文章、法務部政務次長黃謀信、刑事警察局副局長林故廷、台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、中國信託公共關係部副總經理王韋凱、ETtoday新聞雲總編輯林妏純、中華航空公關室廣告事務部專案主任霍守威、永豐銀行副總經理張瑜娉。（圖／記者林敬旻攝）

記者萬玟伶／台北報導

在數位風險快速變動的當下，防詐不再停留在宣導與提醒，而必須進一步走向更即時、更精準的實際應用。由《ETtoday新聞雲》舉辦的「2026 AI斥詐風雲論壇」，4/14（二）在台北喜來登大飯店揭開序幕，論壇焦點放在可落地的應對策略，從前端風險判讀、關鍵時刻介入，到跨領域資源串接與經驗整合，深入探討AI時代下如何打造更有系統、也更具執行力的防護機制。

▲ETtoday斥詐論壇，貴賓大合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲「2026 AI斥詐風雲論壇」特邀各政府機關與企業代表出席，包括總統府副秘書長何志偉（置中者），（由左至右）台新銀行作業服務處資深協理饒家沁、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心總經理陳麗卿、臺灣期貨交易所總經理周建隆、臺灣集中保管結算所總經理陳德鄉、銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立、金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、內政部警政署副署長李文章、總統府副秘書長何志偉、法務部政務次長黃謀信、刑事警察局副局長林故廷、ETtoday新聞雲總編輯林妏純、臺銀證券總經理張正康、長榮航空企業安全管理室副總經理許平、玉山銀行個金風管處處長李耀宇。（圖／記者林敬旻攝）

「打詐就像是好人隊與壞人隊的比賽！」　
政府強化法規賦權與源頭管理、全面拉高犯罪成本
「2026 ETtoday斥詐風雲論壇」集結多位政、產、學界代表發表專題演講，總統府副秘書長何志偉亦出席盛會。何志偉強調，由賴清德總統領導的政府團隊對於詐騙展現「地獄不空，誓不成佛」的堅定決心，並將抗詐戰線全面升級至「打詐綱領2.0」，透過法規與科技的雙重夾擊，從源頭拉高詐騙集團的犯罪成本。他指出，目前「打詐四法」已順利通過，政府不再只是消極加重刑責，而是強化對金融、電信及社群平台的法規賦權。在實務執行上，數位發展部已落實網路廣告實名制，確保每一筆廣告資金都能追蹤到人。同時，政府更主動利用AI大數據技術，在詐騙廣告造成實質傷害前便先行掃描下架，並建立虛擬貨幣驗證制度，切斷詐騙洗錢的逃生門。

「打詐就像是好人隊與壞人隊的比賽，我們不僅要比團結，更要比科技含量與速度。」何志偉感性表示，在這場全球性的博弈中，擁有快速且具公信力的媒體力量至關重要，因此他也特別肯定《ETtoday新聞雲》透過論壇凝聚各界共識，將民間建議轉化為具體可行的政策，持續擔任國家在抗詐戰場上的「神隊友」角色。

▲總統府副秘書長何志偉出席ETtoday斥詐論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府副秘書長何志偉出席論壇強調，政府除了已將抗詐戰線升級至「打詐綱領2.0」，更落實網路廣告實名制與大數據偵測等行動，期盼透過法規與科技雙重夾擊，從源頭精準阻斷詐騙風險。（圖／記者林敬旻攝）

新聞傳遞與詐騙賽跑！
《ETtoday新聞雲》提升資訊正確性、串聯各界構築防詐網絡
《ETtoday新聞雲》總編輯林妏純於論壇開場致詞時亦表示，「同業現在很常開玩笑說，詐騙集團的節奏真的比新聞還要即時，在這種情況下，正確資訊的傳遞必須跑在詐騙行為的前面。」為此，《ETtoday新聞雲》去年便廣邀產、官、學界舉辦「AI斥詐風雲論壇」，今年第二屆活動，更希望將各個專業領域串聯成一張真正能運作的防詐網。

「尤其進入生成式AI時代後，詐騙已不再是個案，而是結合速度、技術與情感操弄的複合式戰爭。因此，我們必須把資訊的正確性與傳遞速度同步提升！」林妏純強調，《ETtoday新聞雲》作為媒體的角色非常明確，除了要把正確資訊即時傳遞出去、讓風險被看見，也要讓詐騙集團不再有機可乘，期待透過第二屆論壇，讓政府的政策、企業的技術與學界的研發能真正串聯起來，攜手將防詐工作從「事後提醒」轉向「事前預警」、「事中阻斷」！

▲ETtoday總編輯林妏純出席ETtoday斥詐論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲ETtoday新聞雲總編輯林妏純認為，進入生成式AI時代後，詐騙更是結合速度、技術與情感操弄的戰爭，期待透過論壇串聯產官學研資源，將防詐戰線從事後提醒轉向「事前預警」與「精準阻斷」。（圖／記者林敬旻攝）

此外，包括警政署副署長李文章、法務部政務次長黃謀信、金管會副主任委員陳彥良、刑事警察局副局長林故廷等政府機關代表也共同出席，與各產業界代表永豐銀行董事長曹為實、永豐銀行副總經理張瑜娉、台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立、蝦皮購物法遵部部長許敦凱等人同台對話，從多方角度剖析最新詐騙趨勢與當今精準阻詐的技術。最後，防詐高峰會議「圓桌論壇」再邀請張瑜娉、周鶴鳴、許敦凱等三人共同對談，從金融、房產到電商等場域，探討企業在防詐生態系中的關鍵角色。

跨產業聯手對抗AI詐騙！
房產、金融、證券業者分享實戰對策共築阻詐防線
此次「2026 AI斥詐風雲論壇」吸引多家品牌、企業與國營事業共襄盛舉，除了展示頂尖的阻詐防禦實力，更體現產業界守護民眾資產的決心，透過跨界聯防，共同構築安心的生活、金融環境。

台灣房屋集團解構「六大陷阱」　開發「AI機器人」落實即時知識傳遞、確保資訊真實透明
此次「2026 AI斥詐風雲論壇」，台灣房屋集團身為AI策略合作單位也積極參與分享，由首席副總裁周鶴鳴帶來專題演講「不動產財富安全Ｘ防詐關鍵」。周鶴鳴指出，隨AI技術飛速發展，詐騙手段日益翻新，而不動產因涉及金額龐大，已成為詐騙集團眼中的肥羊。根據統計，114年詐欺案件高居所有案類之冠，115年單月財損更曾高達70億元。周鶴鳴分析，即便科技升級，不動產詐騙根源仍多以假買方真詐貸、假債權真法拍、假屋主真詐財等六大型態為主。

除了企業端的科技防禦，周鶴鳴更提出「防範詐騙九大對策」：第一是申請「地籍異動即時通」，讓買賣或抵押等變動能立即通知屋主、第二是搭配「稅籍異動即時通」提前預警、第三是「貫徹履約保證」，選用合法的價金信託履約保證。此外，務必委託「專業且具公信力的地政士」與「選擇合法仲介」，並「妥善保管重要文件」，包括身分證、權狀及印鑑章等，也建議 「謄本隱匿地址」防止個資外洩，以及 「申請電子產權憑證」降低遺失及冒用風險，同時「注意郵寄通知、指定送達處所」，避免重要地政信件漏接或逾期處理，全方面確保個人權益。

周鶴鳴強調，面對高投報、低價房源或不明網路廣告時，應秉持「不輕信、不隨意交付文件、確實核對身分」的原則。透過善用公部門預警系統與合法專業的仲介服務，才能在AI時代中構築堅實防線，有效守護個人的房產財富安全。

▲台灣房屋副總裁周鶴鳴出席ETtoday斥詐論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴在論壇中，帶來多種陷阱型態以及防範詐騙五大對策，提醒民眾別成為詐騙眼中的肥羊。（圖／記者林敬旻攝）

臺銀證券走入鄰里　第一線對談建立防詐免疫力
作為深耕市場的國營券商，臺銀證券深知防詐工作不能只停留在靜態的政令宣導，更應該主動「走出去」，發揮品牌公信力，親身走入社區與第一線民眾面對面，才能理解潛在受害者在面對虛假訊息時的焦慮與期待，進而精準提供協助。

為了實踐這份守護承諾，臺銀證券於2026年3月特別派員親赴台北市中正區新營里里民中心舉辦宣導活動。活動中，專業人員並非單方面灌輸法規，而是透過輕鬆的對談了解里民心中的疑慮，協助長輩與居民識破偽裝在「高獲利、好機會」背後的心理陷阱，現場更主動推廣、教導大家如何運用「免費反詐查證網站」與「臺銀證券反詐騙宣導專區」等工具，協助里民建立起識詐與阻詐的「免疫力」，現場反應熱烈。

過去不少民眾認為，總覺得詐騙離自己很遠，或是自認不會輕易受騙，但往往經過專業人員剖析詐團的情感操弄與心理戰術後，才驚覺陷阱無處不在！收到里民正向回饋的臺銀證券，也將持續發揮企業能量，盼與更多在地居民齊力反詐，以行動實踐守護客戶安全的堅定承諾。

▲▼ AI,斥詐風雲論壇,ETtoday,跨領域,台灣房屋集團,永慶房屋,台銀證券,元大證券,臺灣期貨交易所,臺灣集中保管結算所,臺灣證券交易所。（圖／品牌提供）

▲臺銀證券深入社區舉辦宣導活動，透過對談剖析詐騙陷阱、現場教導里民運用查證工具，以實際行動守護居民資產安全，落實企業防詐承諾。（圖／臺銀證券提供）

永慶房屋「誠實房仲」築防線、有效阻詐　房產詐騙5+1伎倆全拆解
房產交易牽涉金額龐大且流程繁複，擁有良好的品牌信任度不僅是核心競爭力，也是守護消費者的關鍵防線！永慶房屋此次參與「2026 AI斥詐風雲論壇」，以「誠實房仲，全面反詐」的精神，展現對此議題的高度關注。針對數位時代下層出不窮的手法，永慶房屋選擇與產官學跨界攜手，更響應內政部地政司推廣「地籍異動即時通」，確保不動產在產權移轉或申請異動時，能自動通知所有權人，有效防範偽冒移轉的情況。

此外，永慶房屋長期也透過第一線與網路提醒民眾注意「小心房產詐騙常見5+1伎倆」，包含假行情、假屋主、假中人、假買方及假債權。另外，永慶也提醒消費者，現在有眾多投資詐騙延伸的房產危機，以投資名義誘導受害者抵押房產投資，最終血本無歸。

面對大眾對於交易透明、服務安心的強烈期待，永慶房屋透過積極推動防詐意識，傳遞企業重視居住安全與權益的堅定態度，為社會構築更堅實的數位房產防護網。

元大證券「識詐守門員」秒辨真偽　首創「行動裝置綁定」防堵詐騙操作
面對日益翻新的詐騙手法，元大證券積極建構全方位金融防護網。針對讓投資人眼花撩亂的不實消息與假冒資訊，元大證券特別推出「識別消息來源驗證平台——識詐守門員」，這項服務「無需登入」，只要點開網頁、在查詢框輸入電子郵件、電話、網址或社群帳號，系統即能核對並回傳真偽判定結果。例如當LINE或是Email收到自稱是元大理專的「投資獲利機會」，或是被要求點擊連結領取研究報告時，只需將對方的電話、電子信箱或該段神祕網址複製，貼入「識詐守門員」就能進行比對，降低因一時大意而受騙的風險。

隨著台股持續創下收盤歷史新高，台股電子交易比重也突破八成，行動裝置成為投資人最重要的工具，但也同步推升了數位詐騙與帳號盜用的風險。為此，元大證券也在業界首創「行動裝置綁定服務」，簡單來說就是讓「經由使用者設定過的手機」變成「專屬的數位金鑰」，其他裝置都無法下單，有效阻斷詐騙集團非法跨裝置操作。

備受台灣股民推薦的「投資先生APP」憑藉此項創新服務，為投資人打造了更安全、更值得信任的行動交易環境，並以此榮獲2026財訊財富管理大獎「金融服務創新獎」肯定。展望未來，元大證券也將利用AI與大數據技術，從「識別真偽」升級為「主動攔截」，即時阻斷可疑交易模式，實踐守護投資人資產的安全承諾。

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▲元大證券首創「行動裝置綁定」功能，讓手機化身專屬數位金鑰，有效阻斷非法跨裝置下單風險。該服務為投資人打造更安全的行動交易環境，守護資產安全，榮獲2026財訊財富管理大獎「金融服務創新獎」肯定！（圖／元大證券提供）

臺灣證券交易所「AI自動化監測」阻詐　Don’t專區提升全民的「防詐免疫力」
臺灣證券交易所為守護廣大投資人的資產安全，在「阻詐」方面，與金融周邊單位通力合作，成功建置了「AI自動化監測模組」。這套智慧化防護網能即時偵測異常交易與可疑資訊，大幅縮短了從發現、研判到通報的時差，確保防禦機制能在最短時間內啟動，從源頭強化阻斷詐騙的效果。

同時，證交所也深知「識詐」是民眾自我保護的第一道防線，為此證交所特別推出結合證券商申報案例之「證券反詐騙聯防行Don’t專區」網站，彙整真實發生的詐騙情節以及最新的詐騙手法與趨勢。透過科技監測與實務案例宣導的雙軌並進，證交所致力於提升全民的「防詐免疫力」，共同營造更加安全的台股投資市場環境。

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▲為了構築更穩健的投資環境，證交所打造「證券反詐騙聯防行Don’t專區」網站，透過即時彙整券商回報的真實詐騙數據，推動防詐知識普及化，期盼在科技防護與識詐教育的雙重保障下，守護全民的投資安全。（圖／擷取自臺灣證券交易所網站）

臺灣期貨交易所拆解「保證獲利」糖衣毒藥　教你一眼看穿地下期貨陷阱
針對期貨市場日益多元的詐騙陷阱，臺灣期貨交易所近年也持續投入防詐宣導與識詐教育。詐騙集團常利用「保證獲利」、「免保證金」、「免手續費」等話術誘騙投資人。常見的犯罪樣態包括非法經營的「地下期貨」、強調高勝率卻對風險隻字不提的「非法代操」，以及假冒期交所或期貨商名義設立的「釣魚網站」。近年隨著加密貨幣投資熱潮，未受金融主管機關監管的「跨境虛擬貨幣期貨」也成為洗錢與詐騙的高風險區。

再者，犯罪集團如今也會利用AI技術生成「猜猜我是誰」的仿聲詐騙，或是假冒檢警單位以涉及非法活動為由，恐嚇民眾進行資金轉移。面對這類「假投資真吸金」的騙局，民眾應保持高度警覺，切勿隨意提供個人資料或匯款，從事期貨交易務必透過金管會核可的合法業者，民眾在投入資金前，可先至期交所或期貨公會官網查詢合法業者名冊，再以電話查證。若發現疑似受騙，應立即撥打「165反詐騙專線」或「110」報案，並主動檢舉社群平台上的可疑內容，防止再有下一個受害者。

臺灣集中保管結算所「財金教育」多元深耕　從校園到社區全方位識詐
為了深化全民防詐防線，臺灣集中保管結算所積極採取多元化策略，將防詐與財金教育深度結合。除了透過官方網站、集保e手掌握APP及FB粉絲專頁等數位平台，持續向投資人宣導應透過正規合法管道進行投資，並反覆叮嚀切勿輕信來路不明的理財資訊，更將宣導觸角延伸至校園與在地社區並推動財金教育。針對年輕學子，致力協助其建立正確且健康的理財觀念，對於高齡族群，則強化他們對於各類金融詐騙手法的防範意識，守護長輩的退休資產。

此外，集保結算所也頻繁舉辦及參與大型金融教育宣導活動，透過在現場設置攤位，把艱澀的金融知識轉化為生活化的防範技巧，具體提升全民的金融素養與識詐能力，致力為台灣打造一個更安全、更透明的投資環境。

▲▼ AI,斥詐風雲論壇,ETtoday,跨領域,台灣房屋集團,永慶房屋,台銀證券,元大證券,臺灣期貨交易所,臺灣集中保管結算所,臺灣證券交易所。（圖／品牌提供）

▲臺灣集保結算所積極走入社區與校園，推廣「提高警覺防詐騙，警民合作165」理念。同步透過多元數位平台與實體宣導活動，將艱澀金融知識轉化為生活化技巧，致力提升全民識詐能力，共同守護資產安全。（圖／臺灣集保結算所提供）

跨域合作　共創更具韌性的交易環境
此次論壇匯聚了各大品牌豐沛的識詐與阻詐經驗，從第一線的客戶服務、技術架構到社會宣導，處處可見守護民眾資產的實踐足跡。「2026 AI斥詐風雲論壇」凝聚各界共識，讓防詐不再是單打獨鬥，而是透過共享經驗與跨域合作，為社會打造一個更安全、更有韌性且更值得信賴的數位金融未來。

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