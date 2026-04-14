ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

詐騙像「吸星大法」　陳彥良提阻詐聯防：同業平台、執法合作、跨機構分析

▲▼金融監督管理委員會 副主任委員 陳彥良。（圖／記者潘姿吟攝）

▲金融監督管理委員會副主任委員陳彥良指出，打詐是志業，AI防詐要做到「唯快不破」。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／台北報導

面對AI深偽詐騙快速擴散、手法日新月異，東森新媒體ETtoday今（14）日於台北喜來登飯店舉辦「2026 AI斥詐風雲論壇：從意識覺醒走向AI實戰防護」，金融監督管理委員會副主任委員陳彥良出席指出，詐騙侵蝕的不只是金錢，更是社會信任；金管會將持續攜手金融機構與相關單位，強化AI識詐與跨機構聯防，朝「事前預警、事中阻斷」推進，提升阻詐效率、守護民眾資產安全。

陳彥良指出，打擊詐騙是一項「重要的社會改造工程」。他強調，若把「今天要做、明天還必須做」視為職業，「今天做、明天還想做」是事業，那麼為了社會與國家「做到老、做到死還想做」，就是志業；而政府與金融業攜手打詐，正是以志業的精神在推動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他將詐騙以武俠小說中的「吸星大法」比喻，不僅吸走民眾一輩子的努力與積蓄，更可能「吸乾抹盡」人們對社會、對人的信任。因此，防詐要對抗的不是單純的金錢損失，而是社會信任與人心的流失。

對於，詐騙手法日新月異，陳彥良表示，「他在變，我們也必須變」，而 AI 防詐正是關鍵工具。雖然，AI 防詐是科技應用，但對金融體系而言更像「探照燈」，主要在協助建立信任、看清風險、看向未來。他更提到，防詐必須走向全方位聯防，做到「天下武功、唯快不破」，以速度與即時性阻斷詐騙鏈。

針對第一線實務，陳彥良坦言，銀行端在最短時間內僅靠人工判斷客戶是否遭詐並不容易；「客戶關懷」固然能爭取時間、延緩風險，但要有效阻斷，仍需導入 AI 識詐與防詐模型，讓阻詐從「靠經驗」走向「靠系統」。他指出，推動 AI 防詐不僅是提升民眾識詐能力，也是在協助金融機構把阻詐機制真正落地。

為強化跨域聯防，陳彥良說明目前的三項推動方向：第一，建立同業交流平台，已經由銀行公會成立「同業阻詐技術分享平台」，定期進行資訊與技術交流；第二，強化與執法單位、法務部合作，由執法端提供銀行最新詐騙態樣與趨勢，協助模型更新與辨識精準化；第三，建立跨機構分析平台，以「點、線、面」的概念串連金融、執法與相關機構，共同阻斷惡劣詐騙行為。

陳彥良也提醒，基層行員是阻詐第一線，工作量與壓力大幅增加，金融業在強化關懷與阻斷機制時也必須體諒當前詐騙猖獗的社會處境；同時也希望民眾理解銀行端必要的提醒與查核，共同把阻詐做在資金轉出之前。

此外，金融業導入 AI 防詐追求精準阻詐之際，也要避免防詐與阻詐措施成為民怨出口。他強調，台灣不是警察國家，而是「以人民為基礎的民主國家」，推動過程仍需兼顧民眾感受與權益。

最後，陳彥良表示，透過論壇與交流，希望讓社會大眾建立更高警覺，也讓防詐知識與概念更普及；但他更期待的是，未來不要再需要任何以「防詐」為主題的活動，因為那代表詐騙已被有效壓制，社會能回到更安全、更值得信任的狀態。

關鍵字： 打詐斥詐詐騙防詐論壇AI金管會陳彥良

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我們倆到底誰奇怪】目擊男友試吃貓糧...貓貓滿臉的不理解

推薦閱讀

快訊／台積電飆2040元新天價　張忠謀身價突破2552億

快訊／台積電飆2040元新天價　張忠謀身價突破2552億

台積電（2330）法說前氣勢如虹，今（14）日開盤不到2小時，上漲50元或2.51%至2040元新天價，市值52.9兆元，創辦人張忠謀身價飆上2552.82億元。受到台積電飆新天價影響，台股盤中大漲780.14點，衝上36237.43點。

2026-04-14 11:12
SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

全球記憶體巨頭 SanDisk在美股13日大漲逾11%股價逼近千美元，激勵亞股中相關個股今（14日）強勢表現，鎧俠KIOXIA今早在詔股大漲逾15%，SK海力士在韓股漲7%，台股記憶體股表現也不遑多讓，旺宏（2337）、青雲（5386）漲停，、創見（2451）、宇瞻（8271）漲幅也超過半根停板，反而是昨日舉行法說南亞科（2408）業績報佳音，但股價開高，漲勢收斂，一度拉回平盤。

2026-04-14 10:38
股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

美伊停火談判有空間，台股今（14）日隨亞股走揚展開慶祝行情，股后穎崴（6515）盤中飆出9185元天價，為股王信驊（5274）之後第2檔觸及「9千金」標的，高價股中創意（3050）、大立光（3008）、高力（8996）、台光電（2383）亦亮燈漲停，多頭士氣高昂。

2026-04-14 10:09
英特爾股價9連漲飆逾58%　分析師：財報恐難再推高股價

英特爾股價9連漲飆逾58%　分析師：財報恐難再推高股價

晶片大廠Intel近期股價在利多消息帶動下強勢上攻，但市場對後續上漲動能看法分歧。分析師指出，儘管即將公布的財報表現可望亮眼，但股價短線已大幅反映利多，未必能再進一步推升。

2026-04-14 10:07
快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚　00940重回發行價

快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚　00940重回發行價

受惠美伊停火談判有新契機影響，亞股今（14）日全面勁揚，台股開盤也衝上36136.28點史上新高，上市櫃逾千檔走揚，月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）也再次重回10元發行價，開盤不到半小時成交量9萬張。

2026-04-14 09:36
美伊2次談判亞股回血！日股漲逾1400點　韓股飆逾3%

美伊2次談判亞股回血！日股漲逾1400點　韓股飆逾3%

伊朗傳出2度談判訊號，激勵市場情緒！美國總統川普透露，伊朗已來電表達談判意願，並期待雙方達成協議，同時也提到中國國家主席習近平希望戰爭盡快落幕。受此消息帶動，美股期指在台北時間周二（14日）全面走揚，亞股同步開高歡慶，日股漲逾千點，韓股直逼6000點大關。

2026-04-14 08:51
油價讓電動車重新受重視　汽配與智慧移動展現我業者優勢

油價讓電動車重新受重視　汽配與智慧移動展現我業者優勢

亞洲指標移動產業盛會「360° MOBILITY Mega Shows」今(14)日於台北南港展覽館1館盛大開幕，外貿協會董事長黃志芳指出，地緣政治與油價高漲讓電動車重新受到重視，這次展出可以展現我國業者在汽車零配件與車用電子的優勢。另針對美國關稅等問題，美國德州、北卡羅來納州、西維吉尼亞、賓州等今日下午兩點有一場商機說明會，與業界做交流。

2026-04-14 11:43
從拚報酬到求穩定　前操盤手的退休資產重配術

從拚報酬到求穩定　前操盤手的退休資產重配術

2年前，外商投信投資長安柏姐從職場畢業；退休前，她靠著定期定額投資台股及全球股票基金，積極累積資產；退休後佛系理財，透過跨資產、跨區域且高達5成的類現金占比，保守卻穩健地開啟人生精彩下半場，不但旅居加拿大、寫了一本小說，更轉型成為職涯諮詢師。

2026-04-14 11:28
130萬人一早被錢香醒　00919幫每人每月有感加薪3681元

130萬人一早被錢香醒　00919幫每人每月有感加薪3681元

今（14）日是台股ETF股利發放高峰日，共有逾241萬位受益人一早被錢香醒，統計包括群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、、野村臺灣新科技50(00935)、中信綠能及電動車(00896)、中信成長高股息(00934)、第一金工業30(00728)、凱基台灣AI50(00952)…等11檔台股ETF發放230億元現金股利，預計241萬3359位投資人受益，其中以年化配息率近13%的00919每月幫投資人加薪3681元，預計有逾130萬位受益人加薪最有感。

2026-04-14 11:10
詐騙像「吸星大法」　陳彥良提阻詐聯防：同業平台、執法合作、跨機構分析

詐騙像「吸星大法」　陳彥良提阻詐聯防：同業平台、執法合作、跨機構分析

面對AI深偽詐騙快速擴散、手法日新月異，東森新媒體ETtoday今（14）日於台北喜來登飯店舉辦「2026 AI斥詐風雲論壇：從意識覺醒走向AI實戰防護」，金融監督管理委員會副主任委員陳彥良出席指出，詐騙侵蝕的不只是金錢，更是社會信任；金管會將持續攜手金融機構與相關單位，強化AI識詐與跨機構聯防，朝「事前預警、事中阻斷」推進，提升阻詐效率、守護民眾資產安全。

2026-04-14 11:02

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台指期夜盤破36000大關！　創歷史新高

快訊／台積電飆2040元新天價　張忠謀身價突破2552億

股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

台股飆逾660點衝破36K新高　台積電漲35元平2025天價

7檔「抓去關」新名單　載板、半導體飆股都入列

快訊／貨櫃船運波斯灣線運價漲破8千　戰前四倍價、轉陸運需3-10天

快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚　00940重回發行價

美伊2次談判亞股回血！日股漲逾1400點　韓股飆逾3%

川普封鎖荷莫茲海峽！　專家：準備迎接每桶150美元油價

記憶體價格飆10倍　慧榮總座：明年缺貨進一步惡化

道瓊下跌逾361點　台積電ADR下挫0.26%

友達重整架構　能源事業割讓給100%子公司達耀

SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

投資納斯達克甜甜價！00662分割投票起跑　每張2萬有找

台積電供應鏈好威！設備廠志聖3月暴賺2.24億　年增1338%

00929不只靠配息指數升級回穩

未來五周貨櫃船減班率提高為9%　油價漲、市場不確定性高是主因

快訊／國安基金護盤按兵不動　前波持股待砍市值逾35億元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366