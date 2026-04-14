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130萬人一早被錢香醒　00919幫每人每月有感加薪3681元

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（14）日是台股ETF股利發放高峰日，共有逾241萬位受益人一早被錢香醒，統計包括群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、、野村臺灣新科技50(00935)、中信綠能及電動車(00896)、中信成長高股息(00934)、第一金工業30(00728)、凱基台灣AI50(00952)…等11檔台股ETF發放230億元現金股利，預計241萬3359位投資人受益，其中以年化配息率近13%的00919每月幫投資人加薪3681元，預計有逾130萬位受益人加薪最有感。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

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ETF理財達人表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力，以00919為例，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，成立來最低配息金額為0.54元，最高為0.78元，但連續12季維持年化配息率10%以上的穩定配息政策，也深受存股族的喜愛。

市場法人表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。大盤在高檔震盪下，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。整體而言，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，除息後ETF的價格會下降，此時將股利再進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。不管是想賺價差還是領高息的投資人，都是值得考慮的時間點。台股後市不看淡，布局重點應著重企業長期競爭優勢，目前受惠壽險接軌IFRS17的大型金控股，4月上旬是第三度公佈今年接軌後每月獲利的時刻，投資人可以留意相關投資契機整體而言，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。
 

關鍵字： 台股高息ETF股利發放現金流投資

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