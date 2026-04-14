油價讓電動車重新受重視　汽配與智慧移動展現我業者優勢

▲左起總統府沈榮津資政、外貿協會董事長黃志芳、電電公會副理事長許介立、經濟部政務次長江文若為展出共同揭幕。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

亞洲指標移動產業盛會「360° MOBILITY Mega Shows」今(14)日於台北南港展覽館1館盛大開幕，外貿協會董事長黃志芳指出，地緣政治與油價高漲讓電動車重新受到重視，這次展出可以展現我國業者在汽車零配件與車用電子的優勢。另針對美國關稅等問題，美國德州、北卡羅來納州、西維吉尼亞、賓州等今日下午兩點有一場商機說明會，與業界做交流。

今年展出吸引國內外產業人士、買主、媒體及民眾齊聚，展場首日參觀、交流與洽談氣氛熱絡。開幕典禮由黃志芳、總統府沈榮津資政、經濟部政務次長江文若與電電公會副理事長許介立共同揭幕，經濟部國際貿易署胡啟娟副署長、經濟部產業技術司郭肇中司長、捷克經濟文化辦事處、ITS America，以及海內外產業公協會與創新機構代表亦到場共襄盛舉，見證年度移動產業盛會正式啟動。

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▲開幕典禮貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

展會共吸引來自16個國家與地區、近900家廠商參展，展示範疇涵蓋汽機車零配件、電動車、自駕技術、氫能應用與智慧移動解決方案。開展首日，「AI CAR主題館」與「氫能運用主題館」即成為現場焦點，吸引眾多國內外買主與專業人士駐足交流，展現台灣在智慧車電整合、供應鏈協作與新能源應用上的產業實力。

在展區與參展陣容方面，本屆展覽透過AI CAR、電動車、車聯網、氫能應用、ESG Pavilion、車用零組件聯盟等主題展區，並結合美國館及捷克館等國家館，串聯智慧化、電動化、淨零轉型、零組件升級與國際合作等關鍵面向，完整呈現移動產業由整車、系統、零組件到新能源應用的多元發展樣貌。指標參展企業涵蓋整車與未來移動、電動與新能源、零組件與售後服務、資通訊與半導體，以及智慧座艙與自駕技術等五大產業板塊，包括鴻海、中華汽車、SKODA、華城電能、東元電機、和碩、研華、怡利電子、神達數位等代表企業參與。

此外，氫谷動能公司展出取得歐盟及聯合國認證之國產氫能巴士，台日合資的Lean Mobility展出電動三輪車，均是台灣首次大型公開展出，為展會再添未來移動新亮點。

汽機車零配件展區同步匯聚車燈照明、關鍵零組件及售後維修等業者，展現台灣零配件產業深厚的製造基礎與供應鏈實力。龍鋒企業、佳欣光電、南晃、國全等指標廠商參與，也凸顯台灣在車燈、關鍵零件及售後市場的競爭優勢，並持續鞏固其在全球供應鏈中的重要地位。

▲貴賓巡場時合影。（圖／記者張佩芬攝）

主辦單位外貿協會在展中辦理多場國際級產業活動，其中「360° MOBILITY Forum 2026車輛移動產業國際論壇」將於4月15日在南港展覽館1館401會議室舉行，聚焦「全球規則、技術突圍、信任重構」三大核心議題，從地緣政治與關稅政策切入，探討供應鏈於國際變局下的因應策略。

4月16日登場的「第十三屆國際綠色智慧交通論壇暨第一屆亞太道路收費國際高峰論壇」，則是亞太地區智慧運輸領域的重要交流平台，將聚焦AI應用、交通淨零戰略、道路數據治理與亞太道路收費制度發展，論壇邀集來自美國、印度、紐西蘭、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、日本及台灣等國智慧運輸領域代表，共同探討從減碳效益、政策制定到未來制度設計的關鍵路徑，進一步提升本屆於智慧移動領域的國際影響力。

▲百年糕餅品牌舊振南及有記名茶贊助，在會場以在地茶點迎賓，傳遞漢餅工藝詮釋台灣文化與禮贈祝福。（圖／記者張佩芬攝）

除專業展示與商務洽談外，本屆展會也於買主服務區融入台灣待客文化，邀請百年糕餅品牌舊振南及有記名茶贊助，以在地茶點迎賓，傳遞漢餅工藝詮釋台灣文化與禮贈祝福，讓國際買主在洽商之餘，感受台灣文化魅力。

今年展會以移動生態系(Connected Mobility)、未來移動(Future Mobility)與低碳移動(Green Mobility)為策展主軸，結合AI自駕技術、氫能應用、車電系統、智慧交通及永續移動等多元面向，完整呈現移動產業升級與跨域整合成果。展覽自即日起展出至4月17日，國內業者及專業買主可憑預先登記QR Code快速入場，一般民眾亦可購票參觀。更多展會資訊請見官方網站：