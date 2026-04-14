油價讓電動車重新受重視　汽配與智慧移動展現我業者優勢

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

地緣政治讓電動車重新受重視　汽配與智慧移動展現我業者優勢

▲左起總統府沈榮津資政、外貿協會董事長黃志芳、電電公會副理事長許介立、經濟部政務次長江文若為展出共同揭幕。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起總統府沈榮津資政、外貿協會董事長黃志芳、電電公會副理事長許介立、經濟部政務次長江文若為展出共同揭幕。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

亞洲指標移動產業盛會「360° MOBILITY Mega Shows」今(14)日於台北南港展覽館1館盛大開幕，外貿協會董事長黃志芳指出，地緣政治與油價高漲讓電動車重新受到重視，這次展出可以展現我國業者在汽車零配件與車用電子的優勢。另針對美國關稅等問題，美國德州、北卡羅來納州、西維吉尼亞、賓州等今日下午兩點有一場商機說明會，與業界做交流。

今年展出吸引國內外產業人士、買主、媒體及民眾齊聚，展場首日參觀、交流與洽談氣氛熱絡。開幕典禮由黃志芳、總統府沈榮津資政、經濟部政務次長江文若與電電公會副理事長許介立共同揭幕，經濟部國際貿易署胡啟娟副署長、經濟部產業技術司郭肇中司長、捷克經濟文化辦事處、ITS America，以及海內外產業公協會與創新機構代表亦到場共襄盛舉，見證年度移動產業盛會正式啟動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲開幕典禮貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲開幕典禮貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

展會共吸引來自16個國家與地區、近900家廠商參展，展示範疇涵蓋汽機車零配件、電動車、自駕技術、氫能應用與智慧移動解決方案。開展首日，「AI CAR主題館」與「氫能運用主題館」即成為現場焦點，吸引眾多國內外買主與專業人士駐足交流，展現台灣在智慧車電整合、供應鏈協作與新能源應用上的產業實力。

在展區與參展陣容方面，本屆展覽透過AI CAR、電動車、車聯網、氫能應用、ESG Pavilion、車用零組件聯盟等主題展區，並結合美國館及捷克館等國家館，串聯智慧化、電動化、淨零轉型、零組件升級與國際合作等關鍵面向，完整呈現移動產業由整車、系統、零組件到新能源應用的多元發展樣貌。指標參展企業涵蓋整車與未來移動、電動與新能源、零組件與售後服務、資通訊與半導體，以及智慧座艙與自駕技術等五大產業板塊，包括鴻海、中華汽車、SKODA、華城電能、東元電機、和碩、研華、怡利電子、神達數位等代表企業參與。

此外，氫谷動能公司展出取得歐盟及聯合國認證之國產氫能巴士，台日合資的Lean Mobility展出電動三輪車，均是台灣首次大型公開展出，為展會再添未來移動新亮點。

汽機車零配件展區同步匯聚車燈照明、關鍵零組件及售後維修等業者，展現台灣零配件產業深厚的製造基礎與供應鏈實力。龍鋒企業、佳欣光電、南晃、國全等指標廠商參與，也凸顯台灣在車燈、關鍵零件及售後市場的競爭優勢，並持續鞏固其在全球供應鏈中的重要地位。

▲貴賓巡場時合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲貴賓巡場時合影。（圖／記者張佩芬攝）

主辦單位外貿協會在展中辦理多場國際級產業活動，其中「360° MOBILITY Forum 2026車輛移動產業國際論壇」將於4月15日在南港展覽館1館401會議室舉行，聚焦「全球規則、技術突圍、信任重構」三大核心議題，從地緣政治與關稅政策切入，探討供應鏈於國際變局下的因應策略。

4月16日登場的「第十三屆國際綠色智慧交通論壇暨第一屆亞太道路收費國際高峰論壇」，則是亞太地區智慧運輸領域的重要交流平台，將聚焦AI應用、交通淨零戰略、道路數據治理與亞太道路收費制度發展，論壇邀集來自美國、印度、紐西蘭、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、日本及台灣等國智慧運輸領域代表，共同探討從減碳效益、政策制定到未來制度設計的關鍵路徑，進一步提升本屆於智慧移動領域的國際影響力。

▲百年糕餅品牌舊振南及有記名茶贊助，在會場以在地茶點迎賓，傳遞漢餅工藝詮釋台灣文化與禮贈祝福。（圖／記者張佩芬攝）

▲百年糕餅品牌舊振南及有記名茶贊助，在會場以在地茶點迎賓，傳遞漢餅工藝詮釋台灣文化與禮贈祝福。（圖／記者張佩芬攝）

除專業展示與商務洽談外，本屆展會也於買主服務區融入台灣待客文化，邀請百年糕餅品牌舊振南及有記名茶贊助，以在地茶點迎賓，傳遞漢餅工藝詮釋台灣文化與禮贈祝福，讓國際買主在洽商之餘，感受台灣文化魅力。

今年展會以移動生態系(Connected Mobility)、未來移動(Future Mobility)與低碳移動(Green Mobility)為策展主軸，結合AI自駕技術、氫能應用、車電系統、智慧交通及永續移動等多元面向，完整呈現移動產業升級與跨域整合成果。展覽自即日起展出至4月17日，國內業者及專業買主可憑預先登記QR Code快速入場，一般民眾亦可購票參觀。更多展會資訊請見官方網站：

關鍵字： 油價電動車重新受重視汽配與智慧移動展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這組合太可愛】貓貓跟阿嬤打架！趁她轉頭偷咬XD

推薦閱讀

快訊／台積電飆2040元新天價　張忠謀身價突破2552億

快訊／台積電飆2040元新天價　張忠謀身價突破2552億

台積電（2330）法說前氣勢如虹，今（14）日開盤不到2小時，上漲50元或2.51%至2040元新天價，市值52.9兆元，創辦人張忠謀身價飆上2552.82億元。受到台積電飆新天價影響，台股盤中大漲780.14點，衝上36237.43點。

2026-04-14 11:12
SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

全球記憶體巨頭 SanDisk在美股13日大漲逾11%股價逼近千美元，激勵亞股中相關個股今（14日）強勢表現，鎧俠KIOXIA今早在詔股大漲逾15%，SK海力士在韓股漲7%，台股記憶體股表現也不遑多讓，旺宏（2337）、青雲（5386）漲停，、創見（2451）、宇瞻（8271）漲幅也超過半根停板，反而是昨日舉行法說南亞科（2408）業績報佳音，但股價開高，漲勢收斂，一度拉回平盤。

2026-04-14 10:38
股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

美伊停火談判有空間，台股今（14）日隨亞股走揚展開慶祝行情，股后穎崴（6515）盤中飆出9185元天價，為股王信驊（5274）之後第2檔觸及「9千金」標的，高價股中創意（3050）、大立光（3008）、高力（8996）、台光電（2383）亦亮燈漲停，多頭士氣高昂。

2026-04-14 10:09
英特爾股價9連漲飆逾58%　分析師：財報恐難再推高股價

英特爾股價9連漲飆逾58%　分析師：財報恐難再推高股價

晶片大廠Intel近期股價在利多消息帶動下強勢上攻，但市場對後續上漲動能看法分歧。分析師指出，儘管即將公布的財報表現可望亮眼，但股價短線已大幅反映利多，未必能再進一步推升。

2026-04-14 10:07
快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚　00940重回發行價

快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚　00940重回發行價

受惠美伊停火談判有新契機影響，亞股今（14）日全面勁揚，台股開盤也衝上36136.28點史上新高，上市櫃逾千檔走揚，月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）也再次重回10元發行價，開盤不到半小時成交量9萬張。

2026-04-14 09:36
美伊2次談判亞股回血！日股漲逾1400點　韓股飆逾3%

美伊2次談判亞股回血！日股漲逾1400點　韓股飆逾3%

伊朗傳出2度談判訊號，激勵市場情緒！美國總統川普透露，伊朗已來電表達談判意願，並期待雙方達成協議，同時也提到中國國家主席習近平希望戰爭盡快落幕。受此消息帶動，美股期指在台北時間周二（14日）全面走揚，亞股同步開高歡慶，日股漲逾千點，韓股直逼6000點大關。

2026-04-14 08:51
油價讓電動車重新受重視　汽配與智慧移動展現我業者優勢

油價讓電動車重新受重視　汽配與智慧移動展現我業者優勢

亞洲指標移動產業盛會「360° MOBILITY Mega Shows」今(14)日於台北南港展覽館1館盛大開幕，外貿協會董事長黃志芳指出，地緣政治與油價高漲讓電動車重新受到重視，這次展出可以展現我國業者在汽車零配件與車用電子的優勢。另針對美國關稅等問題，美國德州、北卡羅來納州、西維吉尼亞、賓州等今日下午兩點有一場商機說明會，與業界做交流。

2026-04-14 11:43
從拚報酬到求穩定　前操盤手的退休資產重配術

從拚報酬到求穩定　前操盤手的退休資產重配術

2年前，外商投信投資長安柏姐從職場畢業；退休前，她靠著定期定額投資台股及全球股票基金，積極累積資產；退休後佛系理財，透過跨資產、跨區域且高達5成的類現金占比，保守卻穩健地開啟人生精彩下半場，不但旅居加拿大、寫了一本小說，更轉型成為職涯諮詢師。

2026-04-14 11:28
130萬人一早被錢香醒　00919幫每人每月有感加薪3681元

130萬人一早被錢香醒　00919幫每人每月有感加薪3681元

今（14）日是台股ETF股利發放高峰日，共有逾241萬位受益人一早被錢香醒，統計包括群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、、野村臺灣新科技50(00935)、中信綠能及電動車(00896)、中信成長高股息(00934)、第一金工業30(00728)、凱基台灣AI50(00952)…等11檔台股ETF發放230億元現金股利，預計241萬3359位投資人受益，其中以年化配息率近13%的00919每月幫投資人加薪3681元，預計有逾130萬位受益人加薪最有感。

2026-04-14 11:10
詐騙像「吸星大法」　陳彥良提阻詐聯防：同業平台、執法合作、跨機構分析

詐騙像「吸星大法」　陳彥良提阻詐聯防：同業平台、執法合作、跨機構分析

面對AI深偽詐騙快速擴散、手法日新月異，東森新媒體ETtoday今（14）日於台北喜來登飯店舉辦「2026 AI斥詐風雲論壇：從意識覺醒走向AI實戰防護」，金融監督管理委員會副主任委員陳彥良出席指出，詐騙侵蝕的不只是金錢，更是社會信任；金管會將持續攜手金融機構與相關單位，強化AI識詐與跨機構聯防，朝「事前預警、事中阻斷」推進，提升阻詐效率、守護民眾資產安全。

2026-04-14 11:02

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台指期夜盤破36000大關！　創歷史新高

快訊／台積電飆2040元新天價　張忠謀身價突破2552億

股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

台股飆逾660點衝破36K新高　台積電漲35元平2025天價

7檔「抓去關」新名單　載板、半導體飆股都入列

快訊／貨櫃船運波斯灣線運價漲破8千　戰前四倍價、轉陸運需3-10天

快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚　00940重回發行價

美伊2次談判亞股回血！日股漲逾1400點　韓股飆逾3%

川普封鎖荷莫茲海峽！　專家：準備迎接每桶150美元油價

記憶體價格飆10倍　慧榮總座：明年缺貨進一步惡化

道瓊下跌逾361點　台積電ADR下挫0.26%

友達重整架構　能源事業割讓給100%子公司達耀

SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

投資納斯達克甜甜價！00662分割投票起跑　每張2萬有找

台積電供應鏈好威！設備廠志聖3月暴賺2.24億　年增1338%

00929不只靠配息指數升級回穩

未來五周貨櫃船減班率提高為9%　油價漲、市場不確定性高是主因

快訊／國安基金護盤按兵不動　前波持股待砍市值逾35億元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366