選對品牌有差？張克強加入有巢氏房屋首年　業績從3千萬躍升近億元

▲有巢氏房屋張克強加入有巢氏房屋第一年，業績就衝破1億元，讓他深刻體會到選對品牌的重要性。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

入行逾20年，歷經中信房屋、全國不動產等不同品牌，張克強2019年底轉招成立有巢氏房屋桃園經國特區加盟店，原本在其他品牌時，年業績維持在3千萬左右，但加入有巢氏房屋第一個完整年度，業績就接近破億，成長幅度達兩倍以上！去年張克強團隊也創下1億元業績，加盟6年來累積業績已突破5.5億，張克強認為成功關鍵在於「品牌力」及「人才素質」。

有巢氏房屋桃園經國特區加盟店主要經營工業廠房與工業用地，當面對企業主或中高資產客戶時，永慶房產集團長期累積的信任基礎，能大幅縮短溝通時間，「我們在第一步就比較容易建立信任，也更容易達成共識。」另一方面，永慶加盟體系的制度與規範相對嚴謹，反而成為篩選機制，張克強發現，願意進來並接受規範管理的人，本身就有一定素質，團隊整體水平自然提升。

▲張克強團隊深耕工業用地與廠房，用誠信與專業能力服務企業主與高端客戶。（圖／永慶房產集團提供）

四品牌聯賣發揮效益 成交效率大幅提升

長期經營下來，工業不動產目前佔張克強團隊業績約8成，但客戶需求並不只侷限在此，而永慶加盟四品牌的聯賣機制，便成為補足產品線的重要關鍵。「當客戶有住宅、農地或收益型產品需求時，透過永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產的聯賣平台，可以快速找到合適物件，不必受限於單一門市資源。」

像是之前就有同仁接到客戶委託找尋辦公室的需求，但門市本身庫存沒有此類物件，因此他們透過聯賣平台迅速配對到合適物件，遂與友店聯繫安排看屋，「當天看完，晚上客戶就有興趣，隔天晚上就成交！」

▲去年張克強除了帶領團隊贏得有巢氏房屋全國業績冠軍，個人業績也相當出色。（圖／永慶房產集團提供）

制度與訓練並進 打造可複製戰力

在團隊經營上，張克強採取明確分工策略，「戰技」與「戰術」藉由總部課程支撐，自己則專注在團隊關懷與文化建立。他指出，《i學苑》中的實戰課程對第一線人員幫助很大，團隊也會將有價值的課程整理並分享，讓成員自主學習與吸收，逐步形成可複製的成長模式。

今年2月，兩名資歷僅6、7個月的新人，在副店長帶領下成功成交5.6億元土地案。張克強表示，團隊文化強調互補合作，而非單打獨鬥，「我們很少是一個人完成全案，多半是搭配分工，讓每個人的優勢能夠各自發揮。」

在數位轉型趨勢下，張克強也提早布局影音行銷。從早期導入空拍影像，到近年積極經營短影音，他親自帶頭示範、鼓勵團隊投入；並透過內部分享與經驗交流，逐步帶動團隊提升數位行銷能力，也為開發與成交創造更多機會。

▲團隊合作及互補是張克強的管理原則，讓每個人都能發揮自己的優勢，推升團隊績效。（圖／永慶房產集團提供）

誠實與信任 打開高資產客戶市場

面對資訊充足、判斷力強的高資產客戶，張克強說，「他們最在意的不是你多厲害，而是你給人的安心感。如果不夠誠實，他們不會當場拆穿，但會把距離拉開。」因此，他將誠信視為進入市場的第一門檻，再搭配專業能力，才能長期維持關係。多年來，他與不少客戶建立深厚信任，甚至從第一座廠房服務到第四座廠房，也常受邀參與企業活動。

目前張克強已擁有4家店、近70人團隊，對於未來發展，他表示仍會持續朝展店方向前進，同時鼓勵內部創業。他建立明確的成長路徑，從業務到主管，再到具備經營能力後開設分店，「只要理念一致、能力到位，我們都不排斥一起往下一步發展」。