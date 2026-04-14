誠實揭露屋況不怕破局　有巢氏房屋黃舶瑋用誠信換來回頭客

▲黃舶瑋副店長遇到疑似漏水狀況仍誠實揭露，成功贏得客戶信任，更得到後續售屋委託。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

在房屋交易過程中，「是否如實揭露屋況」往往是影響成交關鍵，更是檢驗房仲專業與誠信的重要時刻。面對可能影響交易的資訊，有人選擇避重就輕，也有人堅持完整說明。有巢氏房屋園區龍慈吉富加盟店副店長黃舶瑋，選擇用行動詮釋誠信價值，讓信任成為客戶願意再次託付的原因。

一次社區拜訪中，黃舶瑋受住戶朱媽媽請託，協助查看其女兒住處天花板疑似漏水的情況。憑藉過去水電修繕經驗，他初步判斷為氧化鎂板受潮所致，而非結構性漏水，但仍審慎安排專業人員到場檢測，最終確認為板材返潮問題。這樣的專業判斷與謹慎態度，不僅讓屋主安心，也逐步建立起信任基礎。

由於屋主長期旅居國外，原先打算將房屋出租，但考量管理不便，轉而評估出售。黃舶瑋協助分析租售條件後，很快媒合到合適買方並進入簽約階段。然而，就在簽約前夕，他例行回訪時發現天花板再度出現潮濕痕跡。

▲面對屋況解說，黃舶瑋(圖左)堅持全數告知，讓客戶有充分的資訊可以做下決定。

面對這樣可能影響成交的狀況，黃舶瑋並未選擇隱瞞，而是主動向買方及相關單位說明，並將現況清楚載明於合約中，確保資訊對等與責任釐清。他坦言，誠實揭露或許會讓交易增添變數，但唯有建立在透明基礎上的決定，才能讓雙方真正安心。

最終，買方在充分了解情況後仍決定完成交易，並在裝潢過程中再次確認無漏水疑慮。黃舶瑋也主動回報結果，讓原屋主放下心中顧慮。這份重視售後的服務態度，讓客戶對他的信任持續累積。半年後，朱媽媽再次委託售屋，直言正是因為看見他的做事方式，才願意再次交付。

另一件案例中，黃舶瑋同樣面對漏水爭議。房屋在完成修繕並出售後，卻遭樓下住戶指控仍有漏水問題。對此，他協調多方專業檢測，結果均顯示無異常，仍遭對方提告。歷經兩年多審理，最終由第三方鑑定證實屋況無虞，案件順利落幕。在訴訟期間，黃舶瑋全程陪伴屋主，無論是調解或開庭皆提供協助與支持。他認為「服務，是從成交之後才真正開始。」房仲的角色不應止於成交，更在於陪伴客戶面對後續各種不確定性。

呼應永慶房產集團廣告所傳遞的理念—「誠實不一定能促成交易，但能累積信任」，黃舶瑋以實際行動落實誠信精神，讓資訊透明成為交易的基礎，也讓客戶關係得以延續。這樣的價值觀，也逐漸內化為團隊文化，在每一次服務中持續實踐，成為贏得客戶長期信賴的關鍵。

▲有巢氏房屋園區龍慈吉富加盟店團隊以誠實作為團隊文化，並在服務中實踐，贏得客戶長期信賴。

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