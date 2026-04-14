股王信驊、權王台積電雙飆天價　台股刷36322點新高

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（14）日在股王信驊（5274）、權王台積電（2330）帶頭飆天價的效應下，上市櫃57檔漲停，指數在午盤前狂漲865.42點，衝上36322.71點歷史新高，主動統一台股ETF（00981A）爆近20萬張成交量漲逾2%，成為ETF成交王。

台積電即將在本周四（16日）召開法說，今日午盤前飆漲60元或3.02%，一舉衝上2050元新天價。

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股王信驊今日午盤前最高漲1090元或8.95%，衝上13270元新天價，若以前一個交易日收盤價搶進一張，並在今日最高價賣出估算，抱1天即可賺109萬元。

00981A手握323張信驊，今日至午盤前上漲0.6元或2.61%，暫報23.63元，盤中最高來到23.89元同刷天價。

除了00981A以外，台股ETF中元大台灣50正2（00631L）拆分後上漲1.18元或5%至24.8元，成交量16.32萬張居次，凱基台灣TOP 50（009816）上漲0.27元或2.37%至11.65元，成交量15.83萬張；元大台灣價值高息（00940）盤中一度收復10元發行價，隨後獲利了結賣壓出籠，午盤退至9.97元，成交量15.45萬張。