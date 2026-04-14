獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

▲台股創高，早上卻有券商傳出系統大亂、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台新證券與元富證券上周一（6 日）正式合併，躍升全台第四大券商，惟合併後系統至今系統不穩，今（14）早傳出用戶委託下單但看不到成交情況，造成重覆下單，用戶哀號一片，據內部透露申報至證交所錯帳高達逾1億元， 而台新證券公告「已在緊急處理中」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台新證券爆系統出包，重複下單導致億元錯帳。（圖／翻攝台新證公告）

台新證券與元富證券在本月6日合併，即不斷傳出災情，金管會證期局主祕王秀玲上周四（9日）面對媒體詢問說指出，合併後第一個交易日開盤後，因後台帳務系統更換，的確有異常狀況出現，而台新證已在7日向金管會通報重大偶發事件，同時也接到零星投訴，而台新證派專人協助處理相關問題。

惟合併至今6個交易日，系統不穩情況時有傳出，今14日台股大漲創新高，再度傳出重大災情，用戶抱怨「無法刪單」、「下單無法看到成交情況」、「重複下單」、「找不到營業員」，用戶直言都快收盤了，到現在委託狀況都還在處理中。

台新證向證交所通報系統異常，亦證實從上午9:10分開始因電子傳輸系統回報異常無法立即修復，請投資人改採其他方式委託下單。

據台新證券內部主管私下指出，今天早上交易系統非常不穩，目前報給證交所錯帳已超過1億元，公司已在全面加緊處理中。

