▲LINE GO「揪好搭」深化Social MaaS數位生態圈拓展年輕用戶。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

LINE GO，台灣指標性MaaS（Mobility as a Service移動生態圈平台，宣布推出新功能「揪好搭」。透過智慧揪團與即時行程共享機制，將原本分散於校園社群論壇中，尋找同行夥伴的需求整合至平台，也進一步擴大在年輕族群的服務滲透率。

據市調數據顯示，20歲以下年輕族群搭乘計程車情境中53%為多人同行，遠高於其他年齡層，且常見學生自主發文找同行夥伴，以及已有近17所大學出現500人的自發性搭車群組，顯示年輕族群在通勤、校園生活及大型活動等情境中，有揪團同行、分擔車資的移動習慣與需求。

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LINE GO在用戶訪談中發現，上班通勤族與大學生等年輕族群常透過LINE群組、社群或校園社團尋找夥伴一起搭車，但資訊往往分散於不同對話或貼文中，較難快速找到同行者。此外，在溝通過程中難免需要交換個人聯絡方式，增加溝通成本與隱私疑慮。

「揪好搭」將零散的揪團需求整合為清楚的行程列表，用戶能快速查看出發地點、時間與剩餘座位數，提升媒合效率。此外，每個行程皆會自動建立單次行程聊天室，讓參與者能直接在聊天室內討論集合時間與地點，無需交換個人聯絡資訊。行程結束後聊天室即自動封存，確保資訊的私密性，兼顧使用便利與資訊安全。

此外，發起人也能透過LINE GO一鍵叫車並同步車輛行進狀態，讓同行者即時掌握車輛位置與抵達時間，降低集合與等車的不確定性。為推廣新功能上線，即日起至4月30日止，分享個人推薦碼使用「揪好搭」開團達標，即可獲得LINE GO TAXI乘車折抵，最高可獲得總價值500元乘車大禮包，內含10張50元乘車優惠券。

透過對移動熱點的觀察，LINE GO發現政治大學、中正大學、中央大學及元智大學等校園周邊，存在高頻的揪團移動需求，因此在「揪好搭」推出初期便鎖定上述區域招募種子用戶。未來，LINE GO 計畫擴大推廣至全台各校。誠摯邀請對智慧移動、永續校園有興趣的大專院校與社團夥伴洽談合作，共同運用社群的力量，為年輕學子打造更優質的移動解決方案。

LINE GO 技術長黃佩恩表示：「年輕族群作為數位原生世代，習慣在社群平台分享與交流資訊，而『揪好搭』是落實Social MaaS概念的新功能，突顯現LINE GO將日常交通需求延伸為社群之間共享的移動體驗。」

LINE GO表示將持續透過數據分析與技術創新，整合平台上叫車、租車、代駕、共享機車、機場接送、包車與充電站等七大服務，發展更多智慧化與社群化的交通服務，為用戶提供更靈活、多元的城市移動選擇。