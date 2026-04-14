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台積電收天價！飆至2055元　台股漲838點同寫史上最高收盤

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（14日）開高走高，加權指數終場大漲838.83點，以36296.12點作收，為史上最高收盤，漲幅2.37％，成交量9717.31億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲126.8點開出，指數開高走高，盤中最高達36341.44點刷史上新高，最低35584.09點，終場收在36296.12點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲65元來到2055元，為史上最高價，漲幅3.27％；鴻海（2317）上漲7.5元至207.5元；聯發科（2454）上漲100元至1720元；廣達（2382）上漲4元來到323元；長榮（2603）上漲1元至201元。

今天漲幅前5名個股為采鈺（6789）上漲37元，漲幅10％；上銀（2049）上漲25元，漲幅10％；TPK-KY（3673）上漲5.5元，漲幅10％；友達（2409）上漲1.8元，漲幅10％；國喬（1312）上漲1.35元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為聯合再生（3576）下跌1.7元，跌幅9.94％；森崴能源（6806）下跌2.05元，跌幅9.93％；啟碁（6285）下跌24元，跌幅9.68％；新興（2605）下跌3.85元，跌幅9.6％；全友（2305）下跌1.9元，跌幅9.6％。

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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