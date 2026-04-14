國票金董事改選大亂鬥！4方人馬爭搶15席　公司派急發5聲明

▲國票金董事改選4方激戰，爭搶15席董事。圖為公司外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有22萬股民的國票金（2889）董事改選爆發激烈角力，財政部泛官股、旺旺集團、台鋼集團與耐斯集團四方勢力全面對陣，在15席董事席次下卻出現25人超額提名，戰火快速升溫。董事候選名單將於本周四（16日）審查前夕，公司派今（14）日緊急發布5點聲明，強調營運穩健、獲利成長，力圖穩住市場信心。

國票金同步公布2026年首季自結財報，稅後純益達8.97億元，年增123.34%，每股稅後純益（EPS）0.25元，在高利率與金融市場震盪環境下仍繳出雙位數成長成績。

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在長期經營表現方面，國票金指出，總股東報酬率（TSR）長年維持金控業前段班，並持續發放穩定現金股利。儘管未具銀行與保險雙引擎，仍透過票券、證券及創投子公司布局，並跨足樂天網路銀行與租賃事業，擴大金融版圖。

公司派也強調治理與永續成績，指出歷年公司治理評鑑維持前5%至20%級距，並於2025年首度獲得亞洲企業社會責任獎（AREA），同時取得臺灣指數公司永續評鑑AAA最高等級。

國票金表示，核心子公司國際票券成立近50年，長期深耕貨幣與債券市場，為央行貨幣政策傳導重要角色，並曾兩度獲得「台灣傑出金融業務菁業獎」最佳票券金融公司肯定。

在永續金融方面，國際票券截至2025年底綠能融資餘額已突破150億元，涵蓋太陽能、儲能與離岸風電，並連續6年獲得經濟部「光鐸獎」，同時也是國內首家推動綠色票券承銷的票券業者。

針對外界關注的經營權議題，國票金強調，公司為少數落實產金分離且股權分散的金控，單一民股持股均未逾10%，多元股東結構形成相互監督機制，有助提升決策品質與資訊透明度。

國票金指出，在多方股東參與下，董事會透過制度化機制凝聚共識，雖討論時間較長，但能兼顧各方意見與全體股東權益，確保公司長期穩健發展。

國票金重申，將持續秉持穩健經營、誠信治理與永續發展，專注本業提升績效，回應股東與市場期待。