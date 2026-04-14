獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元 公司：緊急處理中

台新證券與元富證券上周一（6 日）正式合併，躍升全台第四大券商，惟合併後系統至今系統不穩，今（14）早傳出用戶委託下單但看不到成交情況，造成重覆下單，用戶哀號一片，據內部透露申報至證交所錯帳高達逾1億元， 而台新證券公告「已在緊急處理中」。

快訊／台積電飆2040元新天價 張忠謀身價突破2552億

台積電（2330）法說前氣勢如虹，今（14）日開盤不到2小時，上漲50元或2.51%至2040元新天價，市值52.9兆元，創辦人張忠謀身價飆上2552.82億元。受到台積電飆新天價影響，台股盤中大漲780.14點，衝上36237.43點。

SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停 南亞科法說會相對弱勢

全球記憶體巨頭 SanDisk在美股13日大漲逾11%股價逼近千美元，激勵亞股中相關個股今（14日）強勢表現，鎧俠KIOXIA今早在詔股大漲逾15%，SK海力士在韓股漲7%，台股記憶體股表現也不遑多讓，旺宏（2337）、青雲（5386）漲停，、創見（2451）、宇瞻（8271）漲幅也超過半根停板，反而是昨日舉行法說南亞科（2408）業績報佳音，但股價開高，漲勢收斂，一度拉回平盤。

股后穎崴衝9185元天價 4檔千金股亮燈觸漲停

美伊停火談判有空間，台股今（14）日隨亞股走揚展開慶祝行情，股后穎崴（6515）盤中飆出9185元天價，為股王信驊（5274）之後第2檔觸及「9千金」標的，高價股中創意（3050）、大立光（3008）、高力（8996）、台光電（2383）亦亮燈漲停，多頭士氣高昂。

英特爾股價9連漲飆逾58% 分析師：財報恐難再推高股價

晶片大廠Intel近期股價在利多消息帶動下強勢上攻，但市場對後續上漲動能看法分歧。分析師指出，儘管即將公布的財報表現可望亮眼，但股價短線已大幅反映利多，未必能再進一步推升。

快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚 00940重回發行價

受惠美伊停火談判有新契機影響，亞股今（14）日全面勁揚，台股開盤也衝上36136.28點史上新高，上市櫃逾千檔走揚，月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）也再次重回10元發行價，開盤不到半小時成交量9萬張。

美伊2次談判亞股回血！日股漲逾1400點 韓股飆逾3%

伊朗傳出2度談判訊號，激勵市場情緒！美國總統川普透露，伊朗已來電表達談判意願，並期待雙方達成協議，同時也提到中國國家主席習近平希望戰爭盡快落幕。受此消息帶動，美股期指在台北時間周二（14日）全面走揚，亞股同步開高歡慶，日股漲逾千點，韓股直逼6000點大關。

玉山黃金種子計畫 點亮希望照亮未來

玉山銀行、玉山志工及文教基金會自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，18年來在全國打造200所玉山圖書館，舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動，今日邀請行政院副院長鄭麗君、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳、前教育部長及考試院院長黃榮村蒞臨指導，世界卡貴賓、校長代表以及共同投入夥伴參加，並由屏東地磨兒國小學生帶來排灣族語傳統歌謠，以天籟美聲詠唱出代代相傳、永不止息的生命力量，玉山合唱團也與地磨兒學生共同合唱「天使」，以表達真誠的感謝。

2026台灣保險5大挑戰 資誠：匯利率雙重風險籠罩

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）今（14）日發布第六屆《台灣金融業企業領袖深度訪談專刊》，點出2026年金融業將面臨多重挑戰。其中，資誠副所長暨國際與金融事業執行長吳偉台示警，保險業罕見的「雙率風險」正浮現，利率與匯率的連動效應已大幅提高風險管理難度，加上美國聯準會政策走向未明，台灣金融業須更加審慎應對，也為整體市場前景投下變數。

快訊／南亞科法說後收黑 突公告15：30召開重訊記者會

記憶體廠南亞科（2408）法說會後未獲市場加持，今（14）日收黑，盤後證交所公告，南亞科將在15時30分召開重訊記者會，由財務主管饒昌明以視訊方式說明重大訊息。