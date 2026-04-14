2026台灣保險5大挑戰　資誠：匯利率雙重風險籠罩

▲資誠副所長吳偉臺。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan，資誠）今（14）日發布第六屆《台灣金融業企業領袖深度訪談專刊》，點出2026年金融業將面臨多重挑戰。其中，資誠副所長暨國際與金融事業執行長吳偉臺示警，保險業罕見的「雙率風險」正浮現，利率與匯率的連動效應已大幅提高風險管理難度，加上美國聯準會政策走向未明，台灣金融業須更加審慎應對，也為整體市場前景投下變數。

資誠指出，本次專刊邀集7位金融業企業領袖進行深度訪談，並結合《2026全球暨台灣企業領袖調查報告》量化數據，聚焦總體經濟趨勢、金融業AI轉型、亞洲資產管理中心發展及永續金融實踐4大主軸，盼為產業提供前瞻策略參考。

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吳偉臺指出，地緣政治與科技發展兩大力量交織，使台灣金融業經營環境更趨複雜，各項挑戰已成為不可忽視的核心議題。他進一步提醒，2026年仍須關注多項總體經濟風險，包括中東戰事引發的能源安全問題、利率與匯率波動壓力、美國貨幣政策不確定性，以及產業過度集中於AI與科技領域等結構性隱憂。

資誠金融產業服務營運長郭柏如表示，金融業本質在於風險管理，而最高境界是在不確定中創造確定性。從本次訪談可見，面對多重衝擊，台灣金融業不僅被動因應，更積極轉型升級，以韌性為基礎、創新為動能、永續為方向，展現穩健成長的關鍵路徑。

總體經濟展望方面，調查顯示，50%台灣CEO看好2026年全球景氣持續成長，低於全球61%的比例，顯示國內企業信心略顯保守。不過，台股於2026年1月首度站上3萬點，市值躋身全球主要市場，半導體與AI產業持續扮演成長引擎，生技、資安及大數據等產業亦同步受惠。

在AI發展方面，調查指出，逾3成金融機構已導入AI技術，近5成進一步採用生成式AI，約12%台灣企業已同時實現營收成長與成本下降。郭柏如認為，資料基礎建設、人才應用能力與敏感資訊防護，是AI整合的3大關鍵挑戰，建立兼顧創新與責任的AI治理框架，將成為下一階段競爭關鍵。

高雄專區助金融業串聯實體產業

針對亞洲資產管理中心政策，吳偉臺表示，政府以高雄專區為試點，逐步開放商品並鬆綁融資限制，目標推動「留財引資」。台灣長期累積製造業優勢，從半導體到無人機、低軌衛星等新興科技，加上資金充沛與高儲蓄率，皆有助金融業串聯資本市場與實體產業。

他也指出，相較香港與新加坡以國際市場為導向，台灣金融業深耕本土家族企業與高資產客群，在財富傳承與在地服務上具備獨特優勢，在亞太財富管理版圖中占有一席之地。

在永續金融方面，近7成受訪金融業者認為氣候變遷將影響公司財務表現。部分業者積極參與國際氣候會議並提出「氣候調適金融」倡議，也有業者深耕綠能融資，並推動高齡者、身障者及移工等族群的金融友善服務。

郭柏如強調，金融業角色正由風險控管者轉為價值創造者，「不遺漏任何人」不僅是永續承諾，更是強化台灣社會韌性的關鍵。