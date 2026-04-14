外資買爆台股！　今加碼689億寫史上第5大

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（14）日在外資強力回補下全面噴出，加權指數終場大漲838.83點，收在36296.12點，漲幅2.37%，外資單日買超達689.08億元，衝上歷史第5大紀錄，成為推升盤勢的關鍵動能。





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▲外資買超台股刷史上第5大紀錄。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

觀察外資歷史買超表現，本次689億元一舉擠進前五大紀錄，顯示國際資金明顯回流台股。回顧過去，單日買超金額最高為2005年12月28日的1252.88億元，其次為2026年4月8日的1177.73億元，兩次皆為千億元等級資金行情。

統計外資買超台股前十大紀錄，2026年就占了3席，顯示今年資金動能特別強勁，包括本次4月14日689.08億元排第5，以及2月24日與4月8日也同步入榜，反映資金持續加碼台股。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，主動式操作可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時進行持股調整，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，是現階段介入台股的靈活投資選擇。

針對當前台股盤勢與產業趨勢，陳朝政認為首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。總體而言，基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。預期包含載板、設備、半導體、光通訊等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展