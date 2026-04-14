金管會怒「台新證下單出包要扛責任」　證交所火速實地查核

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台新證、元富證合併後，4月7、14日兩天交易出包，金管會證期局副局長黃厚銘指出，已分別接獲重大資安通報，證交所將派員赴台新證進行實地查核，相關報告將在4月23日出爐，後續會依照查核結果，會按照整體情節輕重予以相對應處置。

台新證在4月7日傳出交易系統出包，今日又傳「下單不成功重複下單」情事，黃厚銘解釋兩次事件差異，台新證、元富證合併之後，使用元富證的中、後台系統，兩家公司合併之初，大量台新證的客戶進入系統查詢，導致4月7日客戶查詢系統出現異常。

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而今日台新證系統問題同樣在電子交易中、後台帳戶，由於顯示交易異常，投資人誤以成交沒有成功，造成重複下單情況，公司已經透過緊急處理，到今日中午12時17分陸續正常運作，關於投資交易有問題，可以申報錯帳的方式來處理，台新證必須下午起將錯帳資料申報輸入，在T+2完成申報，屆時才能確定錯帳金額。

為了釐清台新證交易系統短時間接連兩次出包，黃厚銘說，會要求台新證確切負起該負的責任，而證交所赴公司實地查核，待結果出爐再做相應處分；至於投資人權益保護方面，若有損失，有金融消費保護法保障可先申訴，或是交由金融評議中心處理處理。