15檔「抓去關」新名單　太陽能電池股明起25分鐘撮合一次

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（14）日一口氣公告15檔「抓去關」新名單，處置期自明（15）日起至4月28日，其中以第3代太陽能電池概念股位速（3508）遭分盤交易，每25分鐘人工撮合一次罰最重，另有志聖（2467）等6檔為20分鐘撮合，綠河-KY（8444）採10分鐘撮合，其餘皆為5分鐘撮合。

處置股名單如下：

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鼎元（2426）：20分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達34.43%；4月14日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之7.20倍；且4月14日之週轉率為23.85%；最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達167.17%；最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達204.89%；最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達246.88%

志聖（2467）：20分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達34.95%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達139.50元

一詮（2486）：20分鐘撮合

理由：

4月14日之本益比為 870.45，且股價淨值比為8.56。另當日週轉率為 8.49%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上

瑞軒（2489）：20分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達36.76%；且4月14日之週轉率為15.34%

禾伸堂（3026）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達52.73%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達77.50元；且4月14日之週轉率為13.39%

訊芯-KY（6451）：20分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達49.99%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達151元；且4月14日之週轉率為10.39%；最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達132.76%；最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達207.09%；最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達238.79%

聯友金屬-創（7610）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達48.42%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185.5元；且4月14日國泰綜合證券商買進之比率為80.09%；最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達295.39%；最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達516.41%

尖點（8021）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達38.53%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達83.5元；且4月14日之週轉率為19.54%；最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達179.29%；4月14日之本益比為 127.74，且股價淨值比為10.31；另當日週轉率為19.54%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上

駿吉-KY（1591）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達38.6%；當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大8.42倍；當日週轉率達8.15%

光環（3234）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達36.95%；當日週轉率達6.8%；股價淨值比為17.64且為其所屬產業類別股價淨值比之2.39倍

位速（3508）：25分鐘撮合

理由：

近30個營業日內曾發處置，且連3個營業日列注意股，最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達39.91%；凱基證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為36.96%，富邦證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為42.59%

環宇-KY（4991）：20分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達36.88%；最近60個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達192.23%；最近90個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達293.03%；當日週轉率達9.34%；當日本益比為4140倍、股價淨值比為21.8且為其所屬產業類別股價淨值比之4.94倍、港商麥格理證券公司當日買進該有價證券之成交金額達8.07億元，且占當日該有價證券之總成交金額11.4%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達8.07億元，且占當日該有價證券之總成交金額11.4%

頎邦（4167）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達31.33%；當日週轉率達7.67%

巨漢（6903）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達34.95%

綠河-KY（8444）：10分鐘撮合

理由：

最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達52.7%