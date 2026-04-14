海上受阻應透過多式聯運讓全球貿易不中斷　FIATA年會達成共識

▲楊瑞如副會長(右三)與此次參加FIATA總部會議的亞太地區成員合影。（圖／楊瑞如提供）

記者張佩芬／台北報導

2026年國際貨運代理協會聯合會(FIATA)總部會議，本月初於日內瓦，代表台灣擔任FIATA副主席的楊瑞如指出，這次會議熱門議題是荷莫茲海峽及紅海危機等關鍵航運瓶頸對全球貿易流向的結構性影響，與會者一致認為，加強多式聯運(Multimodal Connectivity)，結合鐵路、公路與空運是維持全球貿易不中斷的關鍵辦法。

楊瑞如是中華貨物自動通關協會理事長，也是大英船東互保協會台灣總代理台灣運保服務公司的總經理。她指出，本屆會議以「轉型中的物流：將知識化為行動」(Logistics in Transition: Bringing Knowledge to Action)為核心主題，吸引了來自全球60多個國家、超過240位業界菁英與會。

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在為期三天的議程中，透過17場涵蓋論壇、工作坊及「咖啡學習」(Coffee & Learn)等多元形式的探討，與會者針對地緣政治衝擊、多式聯運走廊、新興技術、電商法規及永續合規等關鍵議題進行了深度交流。

會議重點探討了荷莫茲海峽及紅海危機等關鍵航運瓶頸對全球貿易流向的結構性影響。本次會議創下歷年新高，獲得參與者4.8分(滿分 5.0)的高度評價。

▲楊瑞如與本屆新加坡籍的FIATA主席沈建利合影。（圖／楊瑞如提供）

在記者會上，FIATA主席Thomas Sim博士、資深副主席Jens Roemer與總幹事Stephane Graber 博士則共同分析了海上運輸受阻如何引發連鎖反應，進而影響航空貨運的布局。與會者一致認為，加強多式聯運(Multimodal Connectivity)，結合鐵路、公路與空運是維持全球貿易不中斷的關鍵辦法。

另因應數位化浪潮，大會特別針對FIATA電子提單(eFBL)進行實作示範，協助成員理解如何利用數位工具提升營運效率，並結合保險機制強化法律保障。針對聯合國《可轉讓貨物單證公約》(NCD Convention的探討，也為數位時代下的多式聯運貿易提供了更完善的法律框架。

Stephane Graber博士表示， 本次會議展現了貨運承攬社群不僅是在適應改變，更是在主導改變。」會議最後在「全球永續供應鏈學生競賽(GS3)」的頒獎典禮中畫下句點，象徵產業人才的傳承與創新。

FIATA表示將繼續致力於推動《貿易走廊手冊》(Corridor Handbook)的制定與倡議，解決監管破碎化問題，並在世界海關組織(WCO)等國際平台積極發聲，為全球貨運承攬業者爭取更公平、高效的經營環境。

FIATA的亞太會議將於今年6月2-4日在天津召開，歡迎業界踴躍報名參加，意者可上FIATA官網或洽台北市航空貨運承攬商業同業公會

