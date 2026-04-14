統一發票兌獎APP掛了！　財政部急公告：系統正緊急修復中

金管會要「台新證下單出包扛責任」 證交所火速實地查核

台新證、元富證合併後，4月7、14日兩天交易出包，金管會證期局副局長黃厚銘指出，已分別接獲重大資安通報，證交所將派員赴台新證進行實地查核，相關報告將在4月23日出爐，後續會依照查核結果，會按照整體情節輕箇予以相對應處置。

快訊／台新證下單出包！公司3說明致歉 「協助客戶錯帳通報」

台新證券對於今（14）日交易系統於盤中出現異常，造成諸多客戶不便表達最深歉意，公司並發表3點說明，表示會協助客戶進行必要的錯帳通報。

南亞科法說後外資狂砍逾4萬張淪賣超王 重訊台塑集團關係人交易

記憶體大廠南亞科（2408）昨（13）日法說會後市場不捧場，今（14）日股價收黑，盤後證交所公告外資重砍4.16萬張為上市公司砍倉最大標的；而南亞科也在下舉行重大訊息記者會，宣佈向台塑新智能科技股份有限公司取得廠務設備，累計總價款達3億716萬元。

外資買爆台股！ 今加碼689億寫史上第5大

台股今（14）日在外資強力回補下全面噴出，加權指數終場大漲838.83點，收在36296.12點，漲幅2.37%，外資單日買超達689.08億元，衝上歷史第5大紀錄，成為推升盤勢的關鍵動能。

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元 公司：緊急處理中

台新證券與元富證券上周一（6 日）正式合併，躍升全台第四大券商，惟合併後系統至今系統不穩，今（14）早傳出用戶委託下單但看不到成交情況，造成重覆下單，用戶哀號一片，據內部透露申報至證交所錯帳高達逾1億元， 而台新證券公告「已在緊急處理中」。

快訊／台積電飆2040元新天價 張忠謀身價突破2552億

台積電（2330）法說前氣勢如虹，今（14）日開盤不到2小時，上漲50元或2.51%至2040元新天價，市值52.9兆元，創辦人張忠謀身價飆上2552.82億元。受到台積電飆新天價影響，台股盤中大漲780.14點，衝上36237.43點。

SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停 南亞科法說會相對弱勢

全球記憶體巨頭 SanDisk在美股13日大漲逾11%股價逼近千美元，激勵亞股中相關個股今（14日）強勢表現，鎧俠KIOXIA今早在詔股大漲逾15%，SK海力士在韓股漲7%，台股記憶體股表現也不遑多讓，旺宏（2337）、青雲（5386）漲停，、創見（2451）、宇瞻（8271）漲幅也超過半根停板，反而是昨日舉行法說南亞科（2408）業績報佳音，但股價開高，漲勢收斂，一度拉回平盤。

股后穎崴衝9185元天價 4檔千金股亮燈觸漲停

美伊停火談判有空間，台股今（14）日隨亞股走揚展開慶祝行情，股后穎崴（6515）盤中飆出9185元天價，為股王信驊（5274）之後第2檔觸及「9千金」標的，高價股中創意（3050）、大立光（3008）、高力（8996）、台光電（2383）亦亮燈漲停，多頭士氣高昂。

英特爾股價9連漲飆逾58% 分析師：財報恐難再推高股價

晶片大廠Intel近期股價在利多消息帶動下強勢上攻，但市場對後續上漲動能看法分歧。分析師指出，儘管即將公布的財報表現可望亮眼，但股價短線已大幅反映利多，未必能再進一步推升。

快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚 00940重回發行價

受惠美伊停火談判有新契機影響，亞股今（14）日全面勁揚，台股開盤也衝上36136.28點史上新高，上市櫃逾千檔走揚，月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）也再次重回10元發行價，開盤不到半小時成交量9萬張。