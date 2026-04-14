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國泰世華銀出包原因找到了！　金管會一圖揭關鍵分流故障

▲▼金管會王允中。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲金管會銀行局副局長王允中。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰世華銀4月10日網銀、app出現大規模交易延遲，金管會銀行局副局長王允中說明，目前初步調查結果顯示，為資訊系統中間「F5負載平衡系統分流器」出現負載量達99%使用率極限，導致客戶交易遲延，交易遲延期間初步客訴件數約400件，對於匯款、交割等事關客戶權益情事，國泰世華銀承諾會妥適處理，民眾如有損失亦可確保證據進行申訴。

▲▼金管會王允中。（圖／記者巫彩蓮攝）

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王允中解釋，所謂「F5負載平衡系統」係為分流器，就當是銀行網銀、app接受到客戶下達指令，會把透過該分流器進行業務項目分流，再進入資訊雲中台，再接續後台帳務系統，而國泰世華銀4月10日早上9點31分到下午2點23日，F5負載平衡系統」處在CPU峰值使用率達99%狀況，發生交易遲滯的現象，還沒有到無法交易完全的當機地步。

為何沒有駭客攻擊、特殊事件發生，造成分流器負載量達到峰值一事，這是接下來國泰世華銀要調查的重點，王允中說，4月10日國泰世華銀網銀、app交易延遲期間，交易成功率在7～9成之間，到了當天下午2點23分恢復正常，客戶交易的成功率回到9成多。

王允中提到，國泰世華銀已承諾會妥適處理客戶權益，舉例來說，原訂在周五換匯，因系統狀況被迫延至周一才交易，中間所產生匯差損失，有上述這類情況時，客戶有舉證，國泰世華銀就會處理。

近幾年國泰世華銀交易系統屢有狀況發生，金管會監理態度為何，王允中強調，放眼全世界資訊系統要做到百分百穩定，是有困難的，事情發生了，最重要去查明原因，資訊系統每次發生的點、原因都不盡相對，很難歸究為單一事件。
 

關鍵字： 國泰世華

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