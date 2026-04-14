新型詐騙AI注意！專家示警生成式詐騙從陸海空騙到失心瘋

▲銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立出席ETtoday 2026「AI斥詐風雲論壇」，指出AI科技詐騙的特徵是以人為本，結合高科技與人工智慧，客製化投放，分眾詐欺。

財經中心／綜合報導

當AI科技從探索式進入生成式，全球詐騙趨勢也正式進入陸海空全面入侵，不僅對財產安全造成威脅，更將被詐騙者的個資重複利用詐騙下一個受害者，傷害無限綿延，令人防不勝防！今日（4/14）ETtoday舉辦2026「AI斥詐風雲論壇」，由總統府率領內政部警政署、法務部、金管會等政府單位，與全台頂尖一流的企業齊聚台北喜來登大飯店，共同研討、分享在AI當道的現代，如何以「AI反制AI」，杜絕AI工具成為不法分子的犯罪溫床。

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立提到，人們對於AI的需求來到最高峰，但AI詐騙的程度更勝一籌，結合「網路資通科技」與「真人工智慧」，科技犯罪比人們更了解AI，且善於運用AI。特別是透過社群傳播的病毒式擴散，搭配以假亂真的假冒合成技術，從文字、聲音到影像，甚至是品牌與政府官網，都能惟妙惟肖的仿造。根據統計，2025年全美損失高達159億美元，澳洲人均詐騙財損金額超過100美金。台灣政府與民間企業在日以繼夜的呼籲下，單日財損金額雖從5億台幣下降到2億，但被害金額依然十分可觀。





▲長榮航空企業安全管理室副總經理許平積極重申，長榮航空全體對詐騙犯罪採取零容忍、勿姑息政策。並積極與警調單位聯手，務必守護會員與使用者的安全與保障。

長榮航空更近一步指出，詐騙手法五花八門。從網路假冒免費機票，優惠里程數回饋，到行李箱等旅遊用品都是消費者容易上鉤的慣用伎倆。甚至透過Deepfake假扮機師、空姐身份，騙取個資、詐取匯款資料等方式。由於詐騙發生多為點對點的私下行為，企業較能主動阻斷詐騙發生，能在第一時間透過官網與官方社群平台發布澄清與提醒，主動協助旅客辨識真偽資訊。此外，長榮航空更主動與航警局等警調單位積極配合，呼籲民眾如收到有疑慮的訊息，可以立即聯繫官方客服，或是撥打165反詐騙專線，避免在資訊不完整的情況下，做出錯誤的決策，造成無法避免的損失。





▲「AI斥詐風雲論壇」由總統府率領政府各部會與航空、金融、電商等各大產業頂尖品牌，共同商議聯手對抗AI犯罪。

「AI斥詐風雲論壇」圓滿落幕，主辦單位ETtoday新聞雲期許防詐不只是口號，更是長期抗戰。唯有政府、企業、人民三方聯手，連成點線面全方位的斥詐防火牆，真正落實可執行、可落實、可防詐、可打詐、可堵詐的政策，才能貫策賴清德總統指出的「地獄不空，誓不成佛」，將詐騙犯罪真正根絕的終極目標。