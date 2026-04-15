一文看11家金控Q1獲利表現　中信金EPS 1.18元暫居首位

▲中信金第一季EPS 1.18元。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

13家金控公司除了富邦金（2881）、國泰金（2882）兩家尚未公布，其餘11家均已公布，受惠存放利差擴大，中信金（2891）第一季稅後淨利231.04億元，創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為1.18元，暫居首位，而元大金（2885）挾著台股人氣可用，3月日均量突破1兆元，第一季稅後淨利創下144.09億元新高，年增率達88%，EPS突破1元水準，為1.08元。

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▲11家金控第一季獲利表。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

中信金子公司中信銀存放款業務穩健成長，且財富管理動能強勁，3月稅後淨利66.67億元，累計首季稅後淨利165.86億元，除淨利差持續擴大外，放款、財富管理業務及刷卡消費金額均有雙位數成長，帶動整體獲利較去（2025）年同期成長23%，再次繳出歷年同期最佳表現。

子公司台灣人壽3月受美伊戰爭影響，股市驟跌，債券殖利率飆升，金融資產價格波動劇烈，致3月稅後獲利5.45億元，累計第一季稅後淨利77.52億元，主要來自債券及基金評價利益，過往累積CSM（合約服務邊際）攤銷，以及投資型保單改採國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。

元大金第一季獲利、EPS均創下歷年同期新高，旗下證券、銀行、期貨、投信子公司單季獲利也是創同期新高，台股3月日均成交值放大，突破1兆元，帶動元大證經紀手收，3月稅後淨利28.67億元，為歷年同期次高表現，第一季稅後淨利87.35億元，創下歷年同期新高水準。

元大銀3月稅後淨利11.51億元，第一季稅後淨利達36.88億元，單月及第一季獲利都創新高；元大人壽方面，3月受惠新契約業務量及投資型商品銷售動能成長，有效帶動CSM堆疊並累積投資型保單AUM，整體保險服務結果及經常性投資收入持續貢獻獲利，3月獲利1.77億元，第一季獲利12.9億元，創下歷年同期次高；元大期貨3月稅後淨利2.81億元，第一季稅後淨利7億元；元大投信3月稅後淨利4.46億元，第一季稅後淨利12.91億元。

台新新光金（2887）公告3月稅後淨利60.7億元，第一季稅後淨利為210.6億元，年增345%，EPS 0.82元，同樣也是歷史新高。

台新新光金旗下各家子公司表現：新壽3月合併稅後淨利34.6億元，第一季稅後淨利破百億元，為119.2億元，主要是受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注；台新銀3月稅後淨利22.3億元，第一季稅後淨利為63.5億元，較去年同期增加28.5%，續創歷年同期新高；新光銀3月稅後淨利7.6億元，第一季稅後淨利22.4億元，獲利續創歷史同期新高，累計淨手續費收入較去年同期增加26%表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高；台新證券3月稅後淨利1.9億元，第一季稅後淨利15.7億；元富證3月稅後淨利0.1億元，累計稅後純益15.1億，合計累計稅後淨利30.8億元。

四家官股金控第一季營運成長表現，以華南金（2880）最佳，受惠於銀行授信結構優化，證券經紀業務因台股成交活絡，第一季稅後淨利達76.6 億元，年增率43.5%，EPS 0.55元。

兆豐金（2886）旗下兆豐票、兆豐證第一季獲利成長助陣下，第一季稅後淨利達93.97億元，較去年同期成長16.46%，EPS 0.63 元；第一金（2892）第一季稅後淨利82.44 億元，年增14.4%，EPS 0.57元；合庫金第一季稅後淨利58.12億元，年增率17.22%，EPS 0.36元。



