高所得支撐裕隆城房市　在地房仲：3~4成買盤來自園區





▲新店裕隆城商圈房市指名度高，區域坐擁高人口密度、強勁的消費能力。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

新店裕隆城商圈房市指名度高，區域坐擁高人口密度、強勁的消費能力。在地房仲表示，裕隆城商圈緊鄰寶高智慧產業園區，普遍收入高，對房市形成強而有力的支撐，觀察區域3~4成買盤皆來自園區剛性需求。

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永慶房屋新店寶橋店長宋立仁表示，新店裕隆城、家樂福人潮眾多，營收表現亮眼，顯示區域不僅具備高人口密度，更擁有強勁的消費能力，成為支撐房市的重要基礎。

宋立仁表示：「裕隆城商圈，涵蓋寶橋生活圈，除了有大型商場，另有惠國市場提供傳統採買機能，此外鄰近國道三號交流道，距離七張捷運站僅約10分鐘車程，串聯捷運綠線主幹道，學區方面則有北新國小等優質資源，整體生活條件成熟，吸引不少自住客青睞。」

房價行情方面，宋立仁指出：「目前裕隆城商圈預售案單價落在每坪90萬至100萬元之間，而區域以屋齡10～20年的大區大樓產品居多，集中在寶橋路、中興路等路段，成交價多在7字頭、部分小坪數物件則達8字頭。」

另外，宋立仁指出：「裕隆城商圈還有部分屋齡20~30年以上的中古社區，但小坪數規劃就較少一些，行情約在6字頭。此外產品多集中在文化路一帶，單價約5字頭，總價帶1500~2000萬元，相當好入手。」

▲裕隆城商圈房市之所以具備強勁支撐，關鍵在於產業紅利。（圖／永慶提供）

宋立仁進一步表示：「裕隆城商圈房市之所以具備強勁支撐，關鍵在於產業紅利，鄰近的寶高智慧產業園區匯聚多家科技大廠，包括鴻海、技嘉、宏達電等企業，形成穩定的就業人口與高收入族群，帶動整體購買力，觀察區域約有3~4成買盤皆來自園區。

宋立仁回顧：「前年受到919打炒房政策影響，全台房市普遍修正，部分蛋白區甚至出現10~20%的跌幅，但裕隆城商圈僅小幅修正約5%，顯示抗跌性強，今年以來區域市況已有明顯回溫，購屋意願逐步提升。」

展望未來，宋立仁表示：「裕隆城商圈坐擁河岸繁星計畫利多，大面積土地開發有助於提升整體市容與居住品質，在產業進駐、交通建設與生活機能三大優勢支撐下，裕隆城商圈可望持續吸引自住與置產族群進場，房市發展仍具相當潛力。」

▲宋立仁相當看好裕隆城商圈的房市發展。（圖／永慶提供）

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