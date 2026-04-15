巴拿馬型船運價指指數今年以來漲五成、居冠　完全出乎意料

▲巴拿馬型船今年以來運價上漲五成。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場高階指出，今年年初業界都估今年最看好的船型是海岬型船，但從實際發展來看，今年以來運價指數上漲最多的是巴拿馬型船，去年12月24日該型船封關指數是1267點，昨(14)晚最新指數是1900點，漲幅高達49.96%，完全在意料之外，估計美國穀物強力外銷、油價高漲刺激煤炭需求是主要因素。

根據香港阿斯達克財經網StockQ，根據波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)所做統計，今年以來BDI上漲25.41%，海岬型船運價指數BCI上漲10.61%、巴拿馬型船的BPI上漲49.96%，超輕便型船的BSI上漲17.48%、輕便型船的BHSI下跌1.81%。

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業界高階分析，海岬型船基期高，去年年底收盤指數就有3319點，相較於昨晚的3671點，自然顯得漲幅偏低，不過如果從成本價來看，海岬型船每日成本價約1.7萬美元，昨晚現貨市場日租33,295美元，比成本價高出95.85%；巴拿馬型成本價約1.1萬美元，昨晚現貨日租17,101美元，比成本價高出55.46%；超輕便型船成本價約1萬美元，昨晚現貨日租16,988美元，比成本價高出69.88%；輕便型船成本價約9000美元，昨晚現貨日租12,708美元，比成本價高出41.2%。

昨晚期貨市場5月日租有33,500美元、巴拿馬型19,600美元、超輕便型17,325美元、輕便型15,300美元，都是擁有良好獲利的運價。

不過伊朗戰爭爆發後，因為油價高漲，多國搶運發電用煤炭，也有囤積戰略物資現象，戰爭結束後會多長的消化庫存期還有待觀察；另一方面伊朗重建、紅海情勢、俄烏戰爭、烏克蘭重建如何發展，都會牽動海運市場，恐怕業界還有很多意料之外的情況要面對，是好是壞也說不準。