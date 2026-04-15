台指期夜盤再收新高　37000點只差一哩路

▲台指期夜盤。（圖／翻攝玩股網，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美伊和平曙光漸漸明朗，加上生產者物價指數 (PPI) 數據激勵下。美股三大指數週二(14日)同步收高，台指期夜盤也大漲超過300點，距離37000點只差最後一哩路。

台指期夜盤15日以31943點開出，盤中最高衝至36738點，最後收36725點，漲348點或0.96％；台積電期貨夜盤漲15元或0.73％、收2070元。

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▼台積電期貨盤後。