台指期夜盤再收新高　37000點只差一哩路

▲台指期夜盤。（圖／翻攝玩股網，下同）
記者葉國吏／綜合報導
美伊和平曙光漸漸明朗，加上生產者物價指數 (PPI) 數據激勵下。美股三大指數週二(14日)同步收高，台指期夜盤也大漲超過300點，距離37000點只差最後一哩路。
台指期夜盤15日以31943點開出，盤中最高衝至36738點，最後收36725點，漲348點或0.96％；台積電期貨夜盤漲15元或0.73％、收2070元。
▼台積電期貨盤後。
▲台指期夜盤。（圖／翻攝玩股網，下同）
記者葉國吏／綜合報導
美伊和平曙光漸漸明朗，加上生產者物價指數 (PPI) 數據激勵下。美股三大指數週二(14日)同步收高，台指期夜盤也大漲超過300點，距離37000點只差最後一哩路。
台指期夜盤15日以31943點開出，盤中最高衝至36738點，最後收36725點，漲348點或0.96％；台積電期貨夜盤漲15元或0.73％、收2070元。
▼台積電期貨盤後。
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國發基金日前申報轉讓聯合再生（3576）持股420萬1476股，造成股價4月13、14日連續兩天跌停，而國發發布聲明指出，此次釋股屬策略投資目的達成後，啟動例行性退場機制，轉讓後仍持有5.81%股權並保有董事席次，持續協助強化公司治理，今（15）日第一盤2.4多萬張以14.3元掛出，股價立即急拉而上到16.9元漲停價位，表現相當戲劇化。
2026-04-15 10:00
台積電（2330）今（15）日盤中飆漲35元或1.7%至2095元新天價，加上權值股「F4」聯袂發威，加權指數開盤不到1小時大漲逾723.75點至37019.87點，首度攻破3萬7千點整數大關。
2026-04-15 09:54
股王信驊（5274）股價連日創新高，今（15）日盤中飆上13800元新天價，再刷台股單一標的報價新紀錄，千金股中自動測試設備業者致茂（2360）攻上漲停飆新高，2檔成為表現最為亮眼的高價股。
2026-04-15 09:33
美股4大指數全面收漲，台股今（15日）以36369.11點開出，指數上漲72.99點，漲幅0.2％。
2026-04-15 09:05
全球金市風向急轉，土耳其、俄羅斯、加納等國央行陸續傳出拋售黃金，在戰火與資金壓力夾擊下，過去幾年大舉囤金的央行出現由買轉賣跡象。現貨黃金目前約在每盎司4838美元附近，較今年1月高點回跌約一成，顯示金價已明顯進入修正階段。
2026-04-15 09:01
復華台灣科技優息ETF（00929）今年表現亮眼，配息水準步步高升，理財達人財經雪倫表示，00929近一年多來配息走勢相當漂亮，最新一次更配出0.13元，再創近期新高，令她直呼驚喜，也對其後市表現增添信心。她也提醒，欲參與此次配息的投資人，須留意最後買進日為4月20日。
2026-04-15 08:30
散裝船運市場高階指出，今年年初業界都估今年最看好的船型是海岬型船，但從實際發展來看，今年以來運價指數上漲最多的是巴拿馬型船，去年12月24日該型船封關指數是1267點，昨(14)晚最新指數是1900點，漲幅高達49.96%，完全在意料之外，估計美國穀物強力外銷、油價高漲刺激煤炭需求是主要因素。
2026-04-15 07:00
13家金控公司除了富邦金（2881）、國泰金（2882）兩家尚未公布，其餘11家均已公布，受惠存放利差擴大，中信金（2891）第一季稅後淨利231.04億元，創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為1.18元，暫居首位，而元大金（2885）挾著台股人氣可用，3月日均量突破1兆元，第一季稅後淨利創下144.09億元新高，年增率達88%，EPS突破1元水準，為1.08元。
2026-04-15 06:05
揚秦國際企業（2755）旗下主力品牌「麥味登」為慶祝全台門市突破1000店大關，麥味登舉辦「千店同慶・溫暖傳遞」記者會。會中除宣布展開為期10天的會員抽獎活動，更現場進行公益餐券捐贈儀式，捐贈1000份早餐券給「心路基金會」，將溫暖分享給社會弱勢族群，實際展現麥味登「溫暖每一天」的品牌精神及深耕在地的企業責任。
2026-04-14 23:24
生技公司晟德（4123）董事會通過盈餘分配案，每股股票股利0.5元、現金股利 1.75 元，合計配發2.25 元。以14日收盤價40.25元計算，現金殖利率 4.34%，創下歷年新高。
2026-04-14 23:21
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