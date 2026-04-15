黃金4大利空罩頂　多國央行瘋搶變拋售

▲多國央行對持有黃金態度由買轉賣，牽動金價行情。圖為飾金畫面（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

全球金市風向急轉，土耳其、俄羅斯、加納等國央行陸續傳出拋售黃金，在戰火與資金壓力夾擊下，過去幾年大舉囤金的央行出現由買轉賣跡象。現貨黃金目前約在每盎司4838美元附近，較今年1月高點回跌約一成，顯示金價已明顯進入修正階段。

根據《CNBC》報導，央行長期以來是支撐金價的最大買盤之一，但隨著中東戰事升溫、能源價格飆升，部分國家開始動用黃金儲備換取現金，市場結構出現罕見反轉。

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即使地緣政治風險升高，金價卻未能續強，反而自高點回落約10%至12%，顯示資金面壓力已壓過避險需求，市場多頭動能明顯降溫。

觀察背後原因，金市正同時面臨「4大利空」夾擊。首先是油價上漲，對依賴進口能源的國家形成沉重負擔；其次是美元走強，使各國貨幣承壓；第三是全球借貸成本與美債殖利率攀升，降低不具利息收益的黃金吸引力；第四則是匯率波動與財政支出壓力升高，迫使央行優先確保流動性。

在這樣的環境下，新興市場央行成為賣壓來源主力。為了支撐匯率與應對支出需求，部分國家選擇出售黃金資產。

MKS Pamp金屬策略主管Nicky Shiels指出，當金價逼近每盎司5000美元時，央行手中的黃金就像「高價值存錢筒」，在壓力來臨時自然會被動用。

她表示，部分央行正利用黃金儲備支付能源與國防開支，甚至用來干預匯市、穩定本國貨幣。

渣打銀行投資長Steve Brice也指出，新興市場貨幣走弱，已促使部分央行出售黃金，以支撐匯率。

實際案例中，土耳其是最明顯的賣方之一。根據Metals Focus資料，該國3月透過掉期與直接出售方式減少131噸黃金持有量，以穩定里拉匯價；在戰火影響下，里拉持續走貶並創新低。

此外，俄羅斯與加納也傳出減少黃金儲備，用於填補財政與外匯需求；波蘭央行亦曾考慮出售部分黃金，以支應國防支出。

這波轉變之所以引發關注，在於央行過去是金市最穩定的支柱。世界黃金協會數據顯示，2022年至2024年間，各國央行每年購金量均超過1000噸，但2025年已降至863噸，買盤出現降溫。

Natixis分析指出，購買動能轉弱的背後，很可能正是部分央行轉為賣方，用於捍衛本國貨幣或支付能源進口成本。

同時，美國公債殖利率上升，也吸引資金轉向固定收益資產，進一步壓抑金價表現。

BullionVault研究主管Adrian Ash直言，「買黃金是為了應對危機，而當危機真正發生時，它就會被拿來變現。」

不過，市場人士認為，這類拋售多屬短期策略，而非長期趨勢反轉。世界黃金協會指出，黃金仍具備高度流動性與避險功能，在不確定時期依然重要。

分析師也預期，若金價進一步回落，包括中國在內的主要消費國可能逢低進場，為市場提供支撐，金市後續走勢仍有變數。