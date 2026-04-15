台積電漲20元刷2075新高　台股飆431點衝36727新紀錄

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（15日）以36369.11點開出，指數上漲72.99點，漲幅0.2％。隨後在台積電（2330）刷2075元新高下，台股進一步上漲431.37點，衝36727.49點新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到2065元，漲幅0.49％，隨後漲20元至2075元；鴻海（2317）上漲4元至211.5元；聯發科（2454）上漲85元至1805元；廣達（2382）上漲1元來到324元；長榮（2603）上漲1元至202元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲317.74點或0.66％，收在48535.99點；標準普爾500指數上漲81.14點或1.18％，收6967.38點；那斯達克指數上漲455.34點或1.96％，收在23639.08點；費城半導體指數上漲184.6點或2.04％，收9224.12點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48535.99 ▲317.74 ▲0.66% S&P500 6967.38 ▲81.14 ▲1.18% NASDAQ 23639.08 ▲455.34 ▲1.96% 費城半導體指數 9224.12 ▲184.6 ▲2.04%

資料來源：證交所