助長輩跨越數位鴻溝！台中銀行「走入第一線」滿足金融服務需求、強化樂齡識詐力

▲台中銀行副總經理林劍洪日前出席ETtoday舉辦的「2026 AI斥詐風雲論壇」表示，詐騙集團利用AI技術翻新犯罪手段，這是一場科技對抗科技的關鍵戰役。「銀行端作為守護資產的正方，必須發揮更強大的AI能量來防止技術遭誤用！」（圖／記者黃克翔攝）

記者萬玟伶／綜合報導

隨著台灣人口結構邁入超高齡社會，每5人中就有一人年紀超過65歲！這群手握退休金、對數位工具相對陌生的樂齡族群，近年來成為詐騙集團眼中的肥羊。犯罪集團透過科技與心理戰術，編織出各式陷阱，無論是偽裝成高獲利的假投資計畫，或是利用長輩敬畏公權力心理的假檢警辦案，甚至以深偽技術模仿家屬聲音進行假親友借款。這些手法不斷翻新且難辨真偽，精準打擊長輩與社會的資訊落差，同步利用情感操弄攻陷心防，導致辛苦一輩子的養老金在一夕之間化為烏有。在防詐觀念普及的現代，金融機構在第一線扮演的角色顯得極為關鍵。台中銀行深刻意識到企業社會責任，積極推動識詐教育，透過實體與數位管道強化樂齡長者的防禦意識，力求協助他們看穿詐術陷阱，守護得來不易的資產安全。

數位無礙，實體友善！打造「看得懂、做得到」的樂齡金融環境

隨著數位科技快速發展，台中銀行針對高齡長者與不同需求族群，全面優化樂齡族群的「無障礙金融服務」，從數位操作、臨櫃流程到無障礙設計，打造更安全且易於理解的金融環境！

針對長輩在數位工具上的使用門檻，台中銀行推出「無障礙網路銀行」與「手機旁白輔助導讀文件服務」，協助視覺或操作較不熟悉的樂齡用戶，也能獨立且輕鬆地完成查詢與交易；同時也導入「視訊手語翻譯服務」，讓聽障族群在溝通過程中不再受限，強化金融服務的包容性。在實體據點部分，也友善設置「容膝式ATM」與「視障語音ATM」，讓行動不便或視障長者能更安心、自主地完成提款與操作，降低對他人協助的依賴。

▲台中銀行團隊致力優化「無障礙金融服務」，透過視訊手語翻譯、無障礙網銀及語音ATM等多項軟硬體升級，消除數位落差並簡化臨櫃流程，為樂齡長輩與各類需求族群打造自主、安全且更具包容性的友善金融環境。（圖／擷取自台中銀行網站，下同）

此外，台中銀行也從流程簡化著手，推出「臨櫃開戶預填單」、「預約臺幣交易」及「智能填單系統」等服務，有效減少長時間等待與繁瑣書寫，大幅降低長輩因為不熟悉流程而產生的壓力與風險，特別對於高齡長者而言，更能提升辦理金融業務時的安全感與信任度！整體而言，這些優化措施期待滿足樂齡族群在「看得懂、聽得清、做得到」上的實際需求，更進一步能在防詐層面發揮關鍵作用，當操作流程更直覺、資訊更清晰，也有助於長輩降低「誤信詐騙訊息」或「誤觸操作」等可能性。

透過科技導入與人本設計並行，台中銀行將金融服務從單純的交易工具，轉化為守護長者財產安全的重要防線，協助樂齡族群無論在線上還是線下，都能跨越數位落差，讓金融服務真正融入日常生活，成為安心且可靠的支持系統。

勇奪「創新提案競賽」冠軍 以AI技術便利金融服務、守護重要資產

台中銀行在數位金融領域的深耕與創新能力，近期獲得了官方的高度肯定！為了加強樂齡長輩的防詐意識，並響應政府提升數位金融服務普及與創新，金融監督管理委員會、臺灣金融研訓院、臺灣集中保管結算所及金融科技創新園區共同舉辦「創新概念數位金融服務提案競賽」，台中銀行憑藉「慧眼識詐、守護樂齡、ATM金融新防線」的創新提案，在眾多參賽者中脫穎而出，勇奪「樂齡主題組」第一名榮譽，這項成績展現台中銀行在數位金融應用上的研發實力，也具體實踐讓不同族群都能平等享有便利金融服務的經營理念。

▲台中銀行參加「創新概念數位金融服務提案競賽」，勇奪「樂齡主題組」第一名榮譽。

樂齡族群在面對日新月異的詐騙手法時，往往受限於認知落差與情感脆弱面，導致傳統的防堵機制效果有限。台中銀行以「ATM金流創新隊」深入分析長輩的日常金融使用習慣，察覺「ATM自動櫃員機」是樂齡族最常接觸、也最容易發生受騙匯款的關鍵場域。為此，台中銀行提出的「ATM金融新防線」跳脫了傳統被動式的防詐機制，全面導入主動式風險辨識與即時提醒概念。透過AI技術深度分析交易行為與情境特徵，當系統偵測到異常的匯款徵兆時，即能阻斷交易，協助樂齡客戶在交易當下避開潛在風險，降低誤入詐騙陷阱的可能性，確保每一筆交易都能在多重驗證與關懷下完成。

評審團給予「ATM金融新防線」高度評價，一致認為該方案精準鎖定樂齡族群的痛點，並在「服務創意性」、「技術可行性」及「使用友善性」這三大維度上展現出色表現，為台灣超高齡社會織起一張充滿溫度與科技力量的金融安全網！

積極推廣地籍異動即時通知 攜手政府守護樂齡長輩的房產家園

除了常見的現金詐騙，近年來針對樂齡族群的房地產詐騙案件也顯著增加，成為長輩資產安全的一大隱憂。由於不動產價值極高，詐騙集團往往利用長輩對地政法令的不熟悉，或是透過偽造債權、騙取印鑑證明等手法，在當事人不知情的情況下將房產冒名移轉或抵押借款。

為了防堵這類嚴重的財產損害，台中銀行也積極與地政機關合作推廣「地籍異動即時通」服務。這項服務能讓客戶在辦理房貸時同步申辦，一旦其名下的不動產發生移轉、抵押或預告登記等權利變動，系統會第一時間以簡訊或電子郵件主動通知，讓長輩或其授權的親屬能即時掌握資訊。守護樂齡族群最核心的資產安全，台中銀行責無旁貸，盼能引進AI透過即時的偵測，確保樂齡族群辛苦一輩子積累的房產家園不會因詐術而付諸流水。

跨越數位鴻溝、走入第一線 提供長者有溫度的陪伴式防詐服務

面對日新月異的金融詐騙手法與樂齡族群受騙事件頻傳，台中銀行深知「科技防詐」固然重要，但「人本服務」的溫度同樣不可取代。除了持續精進數位防禦技術，台中銀行更將核心價值聚焦於「讓長輩聽得懂、用得會」的陪伴式服務。

▲台中銀行走入第一線鄰里，與若瑟醫院攜手舉辦宣導活動，透過案例演示助長輩辨識詐騙陷阱，守護長者的資產安全。

近期，台中銀行特別與若瑟醫院失智照護中心攜手合作，共同舉辦「有愛無礙，與您同在」數位反詐騙宣導活動。活動中針對失智長者與樂齡族群容易遇到的詐騙情境進行解說，甚至現場演示如何應對冒充子女、孫輩或是檢察官等身分的親友借錢詐騙，實際教導長輩在接到這類急迫電話時應保持冷靜，並遵循先掛斷再向家人或公家單位查證的原則。

透過深入淺出的案例分享，台中銀行將專業的金融知識轉化為長輩能輕鬆理解的生活常識，讓失智症長輩也能建立起識詐的防禦力，更希望藉由第一線的互動陪伴，直接服務最需要幫助的群體。結合金融專業與社會關懷的行動，台中銀行希望讓防詐教育不再只是生硬的法規宣導，更致力成為樂齡族群在數位時代下守護資產最堅實的後盾。