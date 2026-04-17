打詐全民運動　台灣房屋推「不動產防詐九招」



▲台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴，參與ETtoday新聞雲主辦的「AI斥詐風雲論壇」，帶來精彩的專題演講「不動產財富安全Ｘ防詐關鍵」。

財經中心／綜合報導

隨著數位科技與AI技術的飛速發展，詐騙手段日益翻新，不動產因涉及金額龐大，已成為詐騙集團眼中的肥羊。根據警政署統計資料顯示，114年全般刑案中，「詐欺」案件高達19.76萬件，占比達32.14%，高居所有案類之冠 。進入115年，情況依然嚴峻，單是1月份的詐騙受理數即達1萬4,301件，財產損失金額更高達70億557.6萬元。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，不動產交易金額高，更是詐騙集團覬覦的對象，詐欺已成為台灣治安的頭號威脅，杜絕詐騙已經是全民運動，隨著AI技術的介入，雖然可以假亂真、利用資訊生成詐騙情境。但是周鶴鳴指出科技可以升級，但是回歸根源，不動產詐騙型態，大多還是以六大型態為主：

一、假買方真詐貸：詐團瞄準自售、無貸款的標的，先支付頭期款現金取得信任後，利用過戶空窗期，私下勾結地政士向銀行或民間借貸 。

二、假債權真法拍：針對將戶籍設於出租物件的屋主，先以房客身分租屋，再以偽造本票或債務調解書，進而攔截法院公文，讓屋主在未收到通知下，無法阻攔，並非法過戶房產。

三、假投資真詐騙：假借名人身分設立假投資群組，引誘民眾砸重金甚至抵押房產投資，最終捲款蒸發。

四、假屋主真詐財：透過租屋取得鑰匙後假扮屋主，偽造權狀並騙取押租金或房屋買賣款。

五、假仲介真詐財：偽造建商文件、合約與大小章，宣稱有低價保留戶可供購買 。

六、假交友真詐騙：透過感情交往取得信任後進行誘騙金錢資助，甚至抵押不動產借貸，最終人去樓空。





▲台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，不動產交易金額高，更是詐騙集團覬覦的對象。

不動產防詐九招

周鶴鳴表示，台灣房屋積極導入科技抗衡，例如開發AI機器人提供「真實物件推薦」與「即時房產知識回答」，確保資訊的透明與真實性。此外周鶴鳴也提出「防範詐騙九大對策」：

1.地籍異動即時通：一旦名下不動產申請買賣、抵押、信託等12種情形，系統會立即以簡訊或E-mail通知屋主 。

2.稅籍異動即時通：申報契稅或土地增值稅時，亦能提前收到預警通知 。

3.貫徹履約保證：辦理過戶時務必選用合法的價金信託履約保證 。

4.委託專業地政士：切勿由對方單獨指派，可各自委任正派仲介方的專業人士代辦。

5.妥善管理重要文件：勿隨意將戶籍設於出租標的，且應妥善保管身分證、權狀及印鑑章。

6.謄本隱匿地址：謄本住址隱匿是免費的地政服務，可防止個人資料外洩與不動產詐騙。

7.申請電子產權憑證：申請電子產權憑證，降低遺失及被冒用風險。

8.注意郵寄通知、指定送達處所：避免重要地政信件漏接或逾期，確保個人權益。

9.選擇合法仲介：找內政部特許、合法不動產經紀業者，確保交易的合法性及安全性，並幫助識別潛在風險。

周鶴鳴強調，面對高投報、低價房源或不明網路廣告時，應秉持「不輕信、不隨意交付文件、確實核對身分」的原則。唯有善用公部門的預警系統與合法專業的仲介服務，才能在AI時代中有效守護個人的房產財富安全 。