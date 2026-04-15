博通擴大與Meta AI晶片合作至2029年　股價飆漲3%

▲臉書母公司Meta。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

Meta與博通於美東時間週二宣布，雙方將擴大既有合作關係，延長至2029年，共同設計Meta自研AI加速器，強化其AI基礎設施布局。博通股價於盤後上漲約3%，Meta股價則持平。

根據外媒CNBC報導，Meta已承諾初期將部署1GW（吉瓦）規模的訓練與推論加速器，未來更將擴展至多個GW等級，相關晶片將採用博通技術打造。博通並指出，Meta旗下MTIA（Meta Training and Inference Accelerator）晶片，將成為首批採用2奈米製程的AI晶片之一。

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Meta創辦人暨執行長Mark Zuckerberg表示，雙方合作涵蓋晶片設計、封裝與網路技術，目標是建立支撐「個人超級智慧」的大規模運算基礎。

不過，博通執行長Hock Tan也同步決定不再尋求連任Meta董事席次。根據公司文件，Tan自2024年加入董事會，此次人事異動與合作案同步曝光。

Tan先前於3月財報會議上指出，Meta自研MTIA路線「進展順利」，且下一世代XPU將於2027年後擴展至多GW規模。

Meta於今年3月甫推出4款新一代MTIA晶片。事實上，自2023年啟動自研AI晶片計畫以來，Meta正跟進Google與Amazon腳步，加速發展專用AI晶片（ASIC），以降低對Nvidia及AMDGPU的依賴。

在AI資料中心需求爆發下，超大規模雲端業者（Hyperscalers）紛紛轉向成本較低、針對特定任務優化的ASIC架構。相較之下，通用型GPU雖具彈性，但價格高昂且供應受限。

值得注意的是，Meta的MTIA晶片僅供內部使用，與Google、Amazon將自研晶片導入雲端服務供客戶使用的策略不同。

此次合作案也緊接在博通日前與Google簽訂長期協議之後，後者將持續生產TPU晶片，並提供AI新創Anthropic使用，規模達3.5GW。

Meta今年以來持續加碼AI投資，1月更宣布全年資本支出最高將達1350億美元，並規劃建置31座資料中心（其中27座位於美國），加速追趕同業布局。

此外，Meta近期亦與Arm Holdings、NVIDIA及AMD等業者合作，涵蓋自研晶片與外部採購雙軌並行，全面擴張AI算力版圖。