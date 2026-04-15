最低工資審議委員名單出爐　4月完成影響評估報告

▲勞動部。（圖／資料照）

文／中央社

勞動部每年召開最低工資審議委員會，由審議委員討論最低工資是否調整，勞動部近日已完成新任委員聘任，另包含11人研究小組成員，4月將先完成影響評估報告。

勞動部最低工資法明定，最低工資審議會應設置21人，於每年第三季時召開最低工資審議委員會，討論最低工資是否調升，另也要組成11人研究小組，研究小組必須包含2名外聘學者委員，後續須提出最低工資調升後對經濟及就業狀況影響報告以及調整建議等。

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勞動部昨天完成新任最低工資委員委員聘任，名單包含勞動部長洪申翰、經濟部代表陳國軒、國發會代表謝佳宜。

勞方代表則有全國產業總工會代表戴國榮、中華民國全國總工會代表黃稜茹、台灣總工會代表花錦忠、全國工人總工會代表張家銘、全國產職業總工會代表李鈺婷、中華民國全國職業總工會楊芸蘋以及中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會代表鄭力嘉。

資方部分則有中華民國全國工業總會代表何語、中華民國全國商業總會代表劉守仁、中華民國全國中小企業總會代表游永全、中華民國工商協進會代表邱一徹、中華民國工業協進會代表林青、中華民國工業區廠商聯合總會代表黃清譽以及台灣區電機電子工業同業公會代表林以專。

學者代表則有淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳、國立台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆、文化大學勞動暨人力資源學系助理教授吳慎宜以及國立中正大學法律學系教授鄭津津。

另外，11人研究小組成員則有勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅、經濟部產業發展署專委張文育 、國發會簡任秘書張雅玲、財政部統計處專門委員梁冠璇、行政院主計總處綜合統計處簡任視察林雅雯。

學者代表則同審議委員會學者名單，包含蔡明芳、辛炳隆、吳慎宜及鄭津津，另有兩名外聘委員東吳大學社會工作學系教授洪惠芬、成功大學經濟學系教授林常青。