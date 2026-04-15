中信金去年董事均酬1.17億元奪冠　台積電縮水68%僅排24名

▲中信金董事每名酬金破億元。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所於今（15）日於公開資訊觀測站公布去（2025）年上市公司董事酬金，合併報告基礎上每名董事平均酬金最高為中信金（2891），金額為1.17億元，也是連續3年董事酬金公司居首，董事酬金排名第二～五名為國巨*（2327）7549萬元、富邦金（2881）6931萬、台新新光金（2887）6474萬、凱基金（2883）6190萬元，而台積電（2330）卻縮水68%，以1573萬元，排名第24名。

中信金連續三年每名董事酬金都是居上市首位，去年金額成長到1.17億元，針對董事變動關聯性與合理性說明，中信金去年支付董事之酬金總額為8.2億元（占去年度單一稅後純益之1.08%），較前一年年度支付酬金總額7.18億元，增加14.15%，主要係因反映公司經營績效。

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上市公司平均每名董事酬金最佳落在金融業，前十名董事酬金最高就占了六家，除了第一名中信金、第三名富邦金、第四名台新新光金、第五名凱基金之外，第六、七名分別元大金（2885）5427萬元、台中銀（2812）3651萬元。

台積電去年每名董事酬金為1573萬元，比前一年度5071萬元縮水68%，而上市公司董事酬金排序也從前年第五名，退居到去年24名，由於台積電董事長、副董事長及董事之報酬，依公司章程之規定決定之，此外，公司章程亦規定公司應提撥年度獲利不高於0.3%作為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象，不包括兼任經理人之董事，去年、前年董事酬金（含兼任員工之相關酬金）占與稅後淨利比率皆符合公司章程規定。

上市公司董事酬金前十名公司和泰車（2207）為傳統產業唯一進榜者，平均3407萬元，居第八名，而大立光（3008）3285萬元居第九名，第十名則是散熱族群奇鋐（3017）平均酬金3213萬元。

