一拿到30萬就All in 0050「買在8x元怕被套牢」後悔！網：不會虧

▲買了0050後擔心被套牢。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

美股4大指數全面收漲，台股今（15日）以36369.11點開出，指數上漲72.99點，漲幅0.2％，ETF元大台灣50（0050）也跟進上漲。一名網友表示，最近拿到30萬元，決定All in 0050，買在82.15元，不過他也擔心自己買在高點，深怕之後被套牢。對此，網友表示，「只要勇敢長期持有，不會虧。」

30萬元全押0050



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有網友在Dcard發文，「目前25歲，All in 0050會後悔嗎？」最近終於拿到一筆30萬元資金，雖然金額不算高，但還是決定直接All in 0050，買進價格為82.15元。不過，原PO心情並沒有放鬆下來，反而開始擔心自己是不是買在高點，害怕之後被套牢，「有沒有高手能給點建議？」

貼文一出，網友表示，如果打算放長期完全不用擔心，「最佳的投資是十年前，再來是現在，你以後會感謝現在投入」、「0050就是一個保證分數80分的考試，你要他飆也沒有，你要他倒也沒有，完全不做功課直接買獲得80分」、「如果你這筆錢可以放7年不看，All in沒差，賺多賺少問題，總之有賺」、「現在高點，未來低點，只要勇敢長期持有，不會虧，如果還能定期定額加碼，績效會更好，0050很適合新手」、「長期持有，持續買進就對了」、「等漲到100元，你就覺得現在跟本甜甜價，不過我是真的覺得不遠了」。

事實上，理財作家施昇輝曾分享，投資人總是期待能在短時間內看到報酬，情緒就容易被市場起伏牽動，一直陷入焦慮。他以0050為例，平均成本買在70元以上，想要在短時間內立刻獲利，本來就不容易。不過，若採取定期定額方式投入，就算買在高點，之後只要持續長期執行，「你的平均成本就是0050的長期平均價格，所以長期一定賺。」