ASML首季營收88億歐元達標　全年營收上看400億歐元

▲ASML。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

半導體設備大廠ASML發佈 2026 年第一季財報，第一季銷售淨額 (net sales) 為 88 億歐元，淨收入為 (net income) 28 億歐元，毛利率為 53%。ASML 同時公布 2026 年第二季指引，預估銷售淨額約 84 至 90 億歐元之間，毛利率預估約 51% 至 52%。此外，ASML 預計 2026 年的銷售淨額約在 360 億至 400 億歐元之間，毛利率約為 51% 至 53%。

ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示：「我們第一季的總銷售淨額達為 88 億歐元，與指引一致；毛利率為 53%，落在指引高標。」

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「在 AI 相關基礎設施持續投資的推動下，半導體產業的成長前景日益穩健，市場對於晶片的需求超越供給。為此，我們的客戶已與其客戶簽訂長期協議，並正加速推進其 2026 年及之後的產能擴展計劃。過去幾個月，我們的客戶也提高對 ASML 產品的短期與中期需求；也因此，ASML 的訂單量持續成長強勁，我們正與客戶緊密合作，透過交付新系統及升級現有產品效能以滿足其需求。這些商業動態使我們有理由相信，2026 年將是公司業務的另一個成長年。」

ASML預估 2026 第二季總銷售淨額約 84 億到 90 億歐元，毛利率介於 51% 至 52% 之間。預估研發成本約為 12 億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 3 億歐元。ASML預計 2026 年總銷售淨額為 360 億到 400 億之間，毛利率約為 51% 到 53%。同時也預期 2026 年的財務指引已保留足夠彈性，可因應出口管制持續協商下之潛在變動。

ASML 計劃宣布 2025 年的股息總額為普通股每股 7.50 歐元，較 2024 年增加 17%。考量於 2025 年與 2026 年已支付每股普通股 1.60 歐元的三次期中股息，最終將向股東大會提出每股普通股 2.70 歐元的期末股息提案。

ASML 根據目前 2026至2028 年的股票回購計劃，於第一季回購了價值約 11 億歐元的股份。