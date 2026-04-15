AI需求旺到半導體通路商　美系外資調高大聯大、文曄目標價

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI需求強勁，半導體供應鏈成長從GPU（圖形處理器）向外擴散，美系外資最新報告中一口氣調高2家半導體通路商大聯大（3702）及文曄（3036）目標價，其中大聯大由90元調高至121元，重申「加碼」評等；文曄目標價由222元調高至288元，重申「加碼」評等。

大聯大今日以上漲1元或1.04%、每股97.5元作收；文曄以上漲2元或0.88%，每股229.5元作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美系外資新出爐報告指出，隨著AI應用持續擴散，半導體供應鏈成長動能已不再侷限於GPU，更多元關鍵元件正同步受惠，帶動整體產業景氣升溫。觀察2026年第一季表現，大聯大與文曄都繳出亮眼的營收，AI需求已擴散至伺服器CPU（中央處理器）、TPU（張量處理器）、網通設備以及電源管理晶片(PMIC)等多項領域，成為推升營運的重要引擎。

報告中指出，大聯大第一季營收316.5億元，季增23.9%、年增27.2%，由CPU、網通、記憶體與PMIC需求帶動。

文曄2026年第一季營收494.3億元，季增44.5%、年增99.8%，主要受惠於蘋果、網通與ASIC需求強勁。兩大通路商同步展現優於市場預估的成長動能，反映AI應用已帶動多元元件需求全面升溫。

報告中亦提及，近期記憶體現貨市場波動加劇，中小型貿易商逐步淡出市場，具規模與供應鏈優勢的大型通路商可望進一步擴大市占，客戶傾向透過大型通路商進行整合採購，鞏固文曄與大聯大市場地位。