台股收漲426點刷史上最高收盤　台積電漲25元至2080

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲426.02點，以36722.14點作收，為史上最高收盤價，漲幅1.17％，成交量9820.05億元。盤中最高上漲768.04點至37064.16點，也是台股史上最高。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲72.99點開出，指數開高走高，盤中最高達37064.16點，最低36369.11點，終場收在36722.14點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2080元，漲幅1.22％，盤中最高衝上2100元天價；鴻海（2317）維持平盤至207.5元；聯發科（2454）上漲70元至1790元；廣達（2382）下跌14.5元來到308.5元；長榮（2603）上漲2元至203元。

今天漲幅前5名個股為元晶（6443）上漲3.7元，漲幅10％；誠美材（4960）上漲2.55元，漲幅10％；柏承（6141）上漲2.35元，漲幅10％；鴻碩（3092）上漲3.3元，漲幅9.98％；普安（2495）上漲4.1元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為旺宏（2337）下跌13.5元，跌幅8.68％；台化（1326）下跌4.2元，跌幅7.69％；瑞軒（2489）下跌3.45元，跌幅7.55％；鼎元（2426）下跌3.75元，跌幅7.09％；志聖（2467）下跌38元，跌幅6.93％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 元晶（6443） 40.7 ▲3.7 ▲10.0％ 誠美材（4960） 28.05 ▲2.55 ▲10.0％ 柏承（6141） 25.85 ▲2.35 ▲10.0％ 鴻碩（3092） 36.35 ▲3.3 ▲9.98％ 普安（2495） 45.2 ▲4.1 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 旺宏（2337） 142.0 ▼13.5 ▼8.68％ 台化（1326） 50.4 ▼4.2 ▼7.69％ 瑞軒（2489） 42.25 ▼3.45 ▼7.55％ 鼎元（2426） 49.15 ▼3.75 ▼7.09％ 志聖（2467） 510.0 ▼38.0 ▼6.93％

資料來源：證交所