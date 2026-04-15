台股收漲426點刷史上最高收盤　台積電漲25元至2080

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲426.02點，以36722.14點作收，為史上最高收盤價，漲幅1.17％，成交量9820.05億元。盤中最高上漲768.04點至37064.16點，也是台股史上最高。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲72.99點開出，指數開高走高，盤中最高達37064.16點，最低36369.11點，終場收在36722.14點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2080元，漲幅1.22％，盤中最高衝上2100元天價；鴻海（2317）維持平盤至207.5元；聯發科（2454）上漲70元至1790元；廣達（2382）下跌14.5元來到308.5元；長榮（2603）上漲2元至203元。
今天漲幅前5名個股為元晶（6443）上漲3.7元，漲幅10％；誠美材（4960）上漲2.55元，漲幅10％；柏承（6141）上漲2.35元，漲幅10％；鴻碩（3092）上漲3.3元，漲幅9.98％；普安（2495）上漲4.1元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為旺宏（2337）下跌13.5元，跌幅8.68％；台化（1326）下跌4.2元，跌幅7.69％；瑞軒（2489）下跌3.45元，跌幅7.55％；鼎元（2426）下跌3.75元，跌幅7.09％；志聖（2467）下跌38元，跌幅6.93％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|元晶（6443）
|40.7
|▲3.7
|▲10.0％
|誠美材（4960）
|28.05
|▲2.55
|▲10.0％
|柏承（6141）
|25.85
|▲2.35
|▲10.0％
|鴻碩（3092）
|36.35
|▲3.3
|▲9.98％
|普安（2495）
|45.2
|▲4.1
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|旺宏（2337）
|142.0
|▼13.5
|▼8.68％
|台化（1326）
|50.4
|▼4.2
|▼7.69％
|瑞軒（2489）
|42.25
|▼3.45
|▼7.55％
|鼎元（2426）
|49.15
|▼3.75
|▼7.09％
|志聖（2467）
|510.0
|▼38.0
|▼6.93％
資料來源：證交所
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