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謝金河：台股底氣強大　興櫃市場正隱藏許多臥虎藏龍股

圖／先探投資週刊 提供

上周全球股市聚焦在美國與伊朗透過巴基斯坦的牽線進行和平談判，全球股市紛紛大漲，威力最驚人的是費城半導體指數，單周大漲十三．四九％，有Hynix、三星當後盾的南韓股市也大漲八．九六％，漲幅超過七％的有日本的日經指數及以科技股為主的深圳成分指數，台股加權指數上漲八．七四％，櫃買指數更是大漲九．九四％，可說是可圈可點。

文／謝金河

不過大家寄望的美伊和談，解封荷姆茲海峽在周日的談判又出現變數，川普派出的副總統范斯敗興而歸，而且在第一時間換成川普要封鎖荷姆茲海峽，美國將進行暢通荷姆茲海峽的行動，這又回到二月二十八日美、以攻擊伊朗，而伊朗用水雷、無人機控制荷姆茲海峽，造成油價飆升到一一九．五美元，油價飆升也撞擊股市的表現。上周全球股市大漲，很大的因素是美國和伊朗和解有望，但現在看起來不是這樣，這又回到最早我說的誰控制了荷姆茲海峽？

三重要指標值得追蹤

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這個情節有點像去年對等關稅談判，川普先是給全世界驚嚇，後來是漫天喊價，然後是折衷妥協，最後才會拍板，這回看起來也是這樣。接下來大家要觀察，不論是ＷＴＩ或ＩＣＥ，只要沒有突破前一波最高點，金融市場大致不會有太大危機，當然原先衝高的股市可能會有回檔疑慮，不過仍是箱型區間的盤整居多，這個時候不妨回頭看看台股的內在結構，有三個重要指標值得追蹤。

第一個是台灣三月的出口數字驚爆八○一．八億美元超級天量，年增率是六一．八％，這個成長太嚇人，今年首季出口一九五七．四億美元，年增率是五一．一％，這也是史上最強大的出口成長，而帶動這個出口成長的是兩大主力產業，一個是伺服器相關為主的資通訊產業，三月出口三九七．二九億美元，年增一三四．五％，以半導體為主的電子零組件二五二．四三億美元，年增四四％，首季資通訊出口八七九．五三億美元，年增一○二．一％，半導體零組件六五五．八一億美元，年增四二．七％。這當中台灣出口美國三月占比三五．六％，對中國占比二三．七％，美國已經成為台灣最大的出口市場，這是台美的連結。而且更值得一提的是，台灣出口到中國的半導體金額三一五．七八億美元，占六八．一％，台灣出口的半導體及資通訊占比升高到八○．二％，從這些數字可以解讀為什麼台股的走勢集中在電子股。

今年三月資通訊出口大旺，也帶動ＩＣＴ相關個股的營收成長動能，我們先來檢視一下，緯創三月營收三三三○．四三億元，年增一一七．七％，首季營收八四六三億元，年增一四四．三％；緯穎首季營收成長六二％；最具代表性的廣達三月出現三六二八億的超大量，第一季八○九二億元，年增六六．六％；技嘉首季一○五○億元，年增五九．八％。更難得的如華碩三月卻有八六○．八三億元，再創歷史新高，首季營收年增四一．一％，連英業達三月都交出八七五．六三億元的歷史新高，整個資通訊產業可以說是大放異彩。而股價表現不佳的鴻海，三月也有八○三七億元，首季二．一二九兆元，年增二九．五％，這些公司都交出非常漂亮的成績單。

最難得的是台積電三月交出四一五一．九一億元的歷史新高，年增四五．二％，首季一．一三四兆元，年增三五．一％，看起來首季ＥＰＳ可能在二五元以上。市值第二大的台達電三月營收五九七．七九億元，年增三七．六％，首季一五九三億元，年增三四％；連聯發科首季也有六三二．一九億元，這些現象都可顯現台灣資通訊及半導體旺到什麼程度！

從這個營收成長帶來是第二個指標，今年第一季全體上市櫃公司營收五．三兆元，首季總營收十三．八八兆元，都創下單月及單季的新高紀錄，連櫃買首季營收也有七○四二億元，年增十一％，除了半導體、資通訊產業外，記憶體股從製造到通路營收表現都很嚇人，像南亞科三月一八一．六億元，年增五六○％，首季四九○．八六億，年增五八二％；華邦電三月一四五億，年增九一．五％，首季三八二．五三億，年增九一．三％；旺宏首季一○四．六八億元，年增七○．三％；其他如群聯首季成長一九六％，威剛年增一六三．六％，宇瞻年增二四三．七％，基期很高的高階銅箔台光電三月營收一二○．一億元，年增五六．六％，首季三三○．六七億元，年增五二．五％。

上市櫃首季營收創新高

全體上市櫃公司在首季交出一張非常漂亮成績單，接下來在五月十五日之前，市場重心會在首季的財報出爐，在高營收成長下，預計也會交出非常漂亮的成績單。第三個重點是去年財報的數字太令人驚艷，全體上市櫃公司共交出四．五一兆元的稅後純益，這其中有緯穎、大立光、信驊及川湖ＥＰＳ超過一○○元，台灣的上市櫃公司有四家一年賺超過十個股本，這是很不可思議的事，ＥＰＳ超過五○元的公司有十一家，ＥＰＳ超過三○元的公司有三八家，而賺一個股本的公司多達一八七家，這是很難以想像的好成績，企業獲利衝高，也讓股價一直挺進。 （全文未完）

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