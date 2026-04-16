TACO 說了算！重回多頭懷抱　三月營收創高族群輪動強

台灣上市櫃公司三月營收創新高達183家，千金股及總市值超過一兆公司增多，電子股從半導體先進封裝、探針、銅箔基板、PCB、ABF、散熱都很整齊交出業績及股價輪動推升；這種情況可望延續至下游電子代工及金融股。

文／方亞申 圖／先探投資週刊提供

美國及伊朗在巴基斯坦談判，一如預期談判破裂。川普說話強硬，將封鎖荷姆斯海峽，且第二個兩棲作戰艦隊即將抵達中東，以及八二空降師兵力都慢慢向中東集結，屆時美國將有三個航母及二個兩棲登陸作戰艦隊；重點是川普高喊可以將空油輪開到美國買油及天然氣；換句話，美國對付伊朗可能要打到符合美國利益為止（廢掉可製作核彈原料及火箭載具），而未來一定是談談打打，預計最遲暑假前會結束，因為要留時間降低通膨壓力，以利年底期中選舉。短時間內消息面一定反反覆覆。

台股有強大基本面支撐

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最近一周從美國及亞洲台日韓股市向上，費半領先創歷史新高，賣壓如中東主權基金壓力已釋放。今年漲幅最多的南韓股市，受三星家族賣股，轉為盤堅，美國道瓊、標普及那指一度拉回跌破年線，但ＰＥ已降至與中小型股相近，買盤陸續轉進今年還是下跌的高總市值及龍頭股如亞馬遜、博通、谷歌等，中小型總市值股英特爾、AMD、應材、科磊則領先創新高，輝達及蘋果開始盤堅，傳產的開拓重工也創高，金融股如高盛、摩根大通、摩根士丹利、美國銀行幾乎也重回高點。只有漲多的光纖及記憶體體股走勢較分歧。也就是強勢股高檔震盪，弱勢股開始補漲，美股似乎又重回多頭走勢。

台股表現也相當強勢，距離歷史高點相當近，主要是台灣基本面很好：三月出口八○一．八億美元，是單月出口首破八百億美元，年增率六一．八％，寫歷年單月第三大增速；合計第一季出口一九五七．四億美元則是單季頂峰。三月出口亮眼主要是ＡＩ、高效能運算、雲端計算等商機擴增，加上新一代ＡＩ運算大量出貨，其中資通視聽產品占出口規模的近五成，對總出口成長貢獻度達四分之三，占總出口比重和出口值也都改寫歷年單月紀錄。顯示卡和伺服器又為重中之重；至於電子零組件受惠記憶體供應吃緊、報價走高，出口規模也寫單月頂峰，合計資通加上電子零組件出口值六四九億美元，占總出口八成。今年第一季出口值除了是歷年單季最高，比去年第四季傳統旺季也成長了四．五％。

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另一方面，上市櫃公司三月營收也展現強勁成長，創歷史新高達一八三家，是歷史同期新高。主因ＡＩ強勁需求帶動，加上中東緊張局勢帶動國際油價等原物料價格大幅上揚、工作天數較二月大舉回升等帶動；以產業來看，除晶圓代工、組裝等ＡＩ供應鏈外，塑化、鋼鐵、航空、海運等原物料族群也分別交出月增佳績，整體上市櫃公司三月營收月增二九．二％、年增三二．八％；其中，營收月、年雙增的公司則達一○九○家，占比五五．五％，較過往僅約三成的比例，明顯提升。（全文未完）

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