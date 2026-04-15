AI伺服器推升電感需求　新聿科預計22日以每股112元登興櫃

▲新聿科董事長凃俊宏。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

專精於功率型電感研發製造的新聿科（7912）將於4月22日以每股參考價112元登錄興櫃。受惠於AI伺服器與高效能運算（HPC）需求強勁拉動，新聿科2025年全年營收達新台幣10.24億元，較前一年度大幅成長56%，毛利率由28.24%提升至32.16%，稅後淨利1.14億元，EPS達6.15元，獲利能力顯著提升。

新聿科以台北為總部，大陸中山子公司為主要生產基地，專注於一體成型模壓功率電感與組裝式功率電感兩大產品線。其中組裝式功率電感係以TLVR（Trans-Inductor Voltage Regulator）系列為核心，專為AI伺服器及資料中心的CPU/GPU供電設計，可提供極快的負載瞬態響應，滿足高功率、大電流運算環境的嚴苛需求。此外，公司積極拓展電源模組產品線，已成功開發應用於電源模組之電感產品，2026年正式切入美系客戶電源模組設計專案，由零組件供應商向模組層級升級，進一步提升產品附加價值與單位售價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從營收結構觀察，新聿科AI伺服器應用營收占比快速攀升，由2023年的24%大幅提升至2025年的47%，三年內占比近乎翻倍，充分反映公司已從傳統電感供應商成功轉型為AI電源核心零組件廠商，產品組合持續朝高附加價值方向優化。

在客戶布局方面，新聿科已成功導入NVIDIA Blackwell平台並進入量產階段，同時也成為AMD Venice平台公版結構的主要供應商，深度綁定全球兩大GPU龍頭的次世代運算架構。尤其值得關注的是，公司已於2026年通過NVIDIA次世代Vera Rubin平台認證，提前鎖定下一世代GPU供貨資格，展現技術布局的前瞻性與領先優勢。此外，公司亦積極參與 Intel 與 AMD 次世代 X86 平台開發，並成為AMD 平台CRB（Customer Reference Board）參考設計的指定供應商，顯示產品技術已獲國際大廠肯定，品牌能見度持續提升。值得關注的是，技嘉科技已成為新聿科的策略股東，進一步強化公司在AI伺服器供應鏈中的戰略地位。下游客戶涵蓋第一線國際級系統大廠，客戶結構多元且穩健。

全球電感器市場持續擴張，根據Mordor Intelligence研究報告，2025年全球電感器市場規模約達112.8億美元，預計至2030年將成長至140.2億美元，年均複合成長率（CAGR）達4.45%。其中，功率電感占整體市場比重高達42.1%，AI伺服器用電感更是成長最快的細分領域。以AI伺服器為例，單台功耗普遍超過3,000瓦以上，所需電感用量較一般伺服器增加近一倍，TLVR架構已成為新一代伺服器電源設計的主流方案，帶動相關電感產品需求大幅攀升。

財務表現上，新聿科近年營運動能持續加速。2024年營收為6.56億元，2025年即大幅躍升至10.24億元，年增幅達56%，毛利率同步由28.24%攀升至32.16%，顯示產品組合持續優化及高毛利TLVR電感出貨佔比提升。

展望未來，新聿科短期可望以AI運算核心供電與主流平台綁定為成長動能，加速TLVR與一體成型模壓電感在資料中心的滲透率；長期則透過積極投入垂直供電（VPD）等次世代電源技術開發，並於泰國購置土地設廠，布局東南亞生產基地，以分散地緣風險並就近服務國際客戶。隨著全球AI基礎建設投資持續擴大，新聿科憑藉深厚的技術實力、與國際大廠的緊密合作關係，以及高度成長的營運動能，可望在電感產業中脫穎而出，成為AI伺服器供應鏈中不可或缺的關鍵夥伴。