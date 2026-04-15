ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

港務公司董座周永暉親率隊赴美傳捷報　璽寶郵輪後年布局我六大港

▲左二起長榮航空亞特蘭大分公司王源利副課長、中華航空美洲地區張邱驊行銷協理、台灣港務公司周永暉董事長、美屬維爾京群島（USVI）參議員議長Milton E. Potter、駐邁阿密台北經濟文化辦事處周啓宇處長、交通部觀光署國際組蘇祐萱秘書、交通部觀光署駐紐約辦事處莊靜真主任為台灣館剪綵。（圖／港務公司提供）

左二起：長榮航空亞特蘭大分公司王源利副課長、中華航空美洲地區張邱驊行銷協理、臺灣港務公司周永暉董事長、美屬維爾京群島（USVI）參議員議長Milton E. Potter、駐邁阿密台北經濟文化辦事處周啓宇處長、交通部觀光署國際組蘇祐萱秘書、交通部觀光署駐紐約辦事處莊靜真主任。

記者張佩芬／台北報導

台灣郵輪產業國際戰略取得里程碑式進展！台灣港務公司董事長周永暉親自率隊，聯合交通部觀光署赴美參與「邁阿密國際郵輪展(Seatrade Cruise Global 2026)」，於多場商務會談中成功確立璽寶郵輪(Seabourn)及荷美郵輪(Holland America Line)兩大品牌於2028至2029年加碼部署台灣掛靠航次，為台灣郵輪市場注入強心針。

周永暉董事長在會談中指出，台灣具備得天獨厚的地理位置與多元的港口特色。他強調：「台灣不只是亞太航線的中繼站，更是具備高度文化吸引力的目的地。」透過周董事長對於港口經營及觀光領域的專業，成功促成荷美郵輪持續在台的掛靠港布局，更推動頂級精品品牌-璽寶郵輪開創性的「台灣全島」航程計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在周董事長的積極爭取下，以極致奢華著稱的璽寶郵輪預計自2028年起，將台灣規劃為重點部署目標，掛靠點遍布全台六大港口，展現「處處是驚喜」的旅遊深度：「國際門戶-基隆港」、「大山大海-花蓮港」、「人文藝術-臺中港」、「歷史古都-安平港」、「海港之美-高雄港」及「海島風情-澎湖港」。

根據璽寶郵輪目前的最新規劃，「璽寶安可號 (Seabourn Encore)」預計於2028至2029年間密集部署台灣航程。璽寶郵輪將採取「深度環島」模式，單一航程即串聯台灣多個港口，於 2028年2月的航次中，將連續掛靠花蓮港、基隆港、台中港、高雄港及安平港，並於2029年2月規劃澎湖馬公港的行程，帶領國際高端旅客深度體驗台灣各地的文化風景。

▲周永暉董事長向國際郵輪業者介紹台灣優勢及港埠建設。（圖／港務公司提供）

▲周永暉董事長向國際郵輪業者介紹台灣優勢及港埠建設。（圖／港務公司提供）

周永暉表示，本次赴美參展不僅是為了靠港航次的增加，更是台灣成功切入「全球高端客群」市場的關鍵。小型奢華郵輪的港口適應力高、旅客消費力驚人，對於台灣推動高品質、深度文化旅遊具有指標性意義。

除了成功爭取璽寶郵輪與荷美郵輪的實質預報航次外，展會期間，周永暉亦率隊與全球多家指標性郵輪集團高層展開一對一商務洽談，積極拓寬台灣郵輪市場版圖。會中，港務公司團隊向各大航商展示了台灣港口基礎建設的最新升級成果，並結合長榮、華航的代表針對「Fly-Cruise(飛航郵輪)」多元旅遊模式進行廣泛交流。許多國際航商對此展現出高度興趣，不僅探討將台灣納入亞洲航線規劃的潛力，更針對未來增加掛靠台灣港群，以及開發其他特色遊程提出具體構想。這些初步共識與商機皆已列入港務公司郵輪業務發展的重點項目，預期將為台灣帶來更多元的新興郵輪客源。

港務公司未來將持續與交通部觀光署及地方政府合作，透過國際展會、業者拜訪與港群建設升級、港埠費用減免誘因，以及加強與全球郵輪公司的互動與合作，擴大台灣在亞洲郵輪市場的能見度，並提升郵輪實際掛靠成果。

關鍵字： 港務公司周永暉赴美傳捷報璽寶郵輪我六大港

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【差點衝進水池】媽祖三進三出距離太短！轎班一腳踩進草叢險些HOLD不住XD

推薦閱讀

AI伺服器推升電感需求　新聿科預計22日以每股112元登興櫃

AI伺服器推升電感需求　新聿科預計22日以每股112元登興櫃

專精於功率型電感研發製造的新聿科（7912）將於4月22日以每股參考價112元登錄興櫃。受惠於AI伺服器與高效能運算（HPC）需求強勁拉動，新聿科2025年全年營收達新台幣10.24億元，較前一年度大幅成長56%，毛利率由28.24%提升至32.16%，稅後淨利1.14億元，EPS達6.15元，獲利能力顯著提升。

2026-04-15 15:17
巴逆逆哀「賣股繳稅」　會計師驚呼：大網紅！年收粗估破7位數

巴逆逆哀「賣股繳稅」　會計師驚呼：大網紅！年收粗估破7位數

股市反指標女神、網紅「巴逆逆」自拍影片指國稅局今年起要針對網紅課稅，一口氣追繳5年所得，她被迫要賣股籌錢繳稅，並自揭因收入下滑符合稅金「分期付款」的條件。不過會計師粗估，巴逆逆過去5年平均年所得超過7位數，導致5年來一次要繳百萬稅款，才會促成「賣股繳稅」的原因，也因繳稅金額墊高，才成為國稅局同意分期支付的關鍵。

2026-04-15 15:42
顏慧欣生前爆遭霸凌　父親顏慶章打破沉默「願協助調查」

顏慧欣生前爆遭霸凌　父親顏慶章打破沉默「願協助調查」

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，傳出她生前疑遭職場霸凌，引發關注，立法院司法及法制委員會許宇甄立委今（15）日上午質詢監察院有關顏慧欣霸凌案調查結果，對此，顏慧欣的父親、前財政部長顏慶章向外表示，願協助專案小組調查。

2026-04-15 14:56
看電影、演唱會更輕鬆！　娛樂稅法修正草安初審過關

看電影、演唱會更輕鬆！　娛樂稅法修正草安初審過關

干擾民眾看電影、欣賞演唱會等藝文表演多年的《娛樂稅》廢除有望！立法院財委會今（15）日送出《娛樂稅法》修正草案，朝野對於電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會等表演，戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈及各種競技比賽等達成「免徵娛樂稅」共識，而影響地方財源的高爾夫球場、舞廳或舞場及其他經公告者，課稅權利由地方決定。

2026-04-15 14:43
聯合再生神奇回血！　連跌2根今帶量急拉攻漲停

聯合再生神奇回血！　連跌2根今帶量急拉攻漲停

國發基金日前申報轉讓聯合再生（3576）持股420萬1476股，造成股價4月13、14日連續兩天跌停，而國發發布聲明指出，此次釋股屬策略投資目的達成後，啟動例行性退場機制，轉讓後仍持有5.81%股權並保有董事席次，持續協助強化公司治理，今（15）日第一盤2.4多萬張以14.3元掛出，股價立即急拉而上到16.9元漲停價位，表現相當戲劇化。

2026-04-15 10:00
快訊／權值F4發威！台積電飆2095元天價　台股攻破3萬7

快訊／權值F4發威！台積電飆2095元天價　台股攻破3萬7

台積電（2330）今（15）日盤中飆漲35元或1.7%至2095元新天價，加上權值股「F4」聯袂發威，加權指數開盤不到1小時大漲逾723.75點至37019.87點，首度攻破3萬7千點整數大關。

2026-04-15 09:54
股王信驊飆13800元天價　千金股致茂亮燈漲停創新高

股王信驊飆13800元天價　千金股致茂亮燈漲停創新高

股王信驊（5274）股價連日創新高，今（15）日盤中飆上13800元新天價，再刷台股單一標的報價新紀錄，千金股中自動測試設備業者致茂（2360）攻上漲停飆新高，2檔成為表現最為亮眼的高價股。

2026-04-15 09:33
11檔「抓去關」新名單　PCB股大量、綠能股森崴能源延長處置

11檔「抓去關」新名單　PCB股大量、綠能股森崴能源延長處置

台股今（15）日創新高，投資市場熱絡，但證交所、櫃買中心盤後公告11檔處置股新名單，將自明（16）日起一路關到4月29日，其中包括PCB飆股大量（3167）、綠能股森崴能源（6806）皆為延長刑期，大量在2度延長下將關至少16個交易日，為11檔處置股中刑期最長的「學長」。

2026-04-15 18:14
38萬股民注意！台企銀擬配0.3元現金　0.7元股票

38萬股民注意！台企銀擬配0.3元現金　0.7元股票

擁有超過38萬股東的台企銀（2834）於今（15）日召開董事會通過股利分派案，擬配發現金股利0.3元、股票股利0.7元，合計總股利1元，以今日收盤價15.5元計算，股息殖利率約為1.94%，相較去年EPS 1.26元，盈餘分配率約79%。

2026-04-15 18:03
快訊／國防部五百艘無人艇預計下半年招標　各船廠積極備標

快訊／國防部五百艘無人艇預計下半年招標　各船廠積極備標

國防部1.25兆元的軍購特別預算中，自殺無人艇部分，規劃預算額度高達280億元，1350艘以上，平均每艘造價約2000萬元。造船業指出，國防部首批計畫建造500艘，已經通知各造船廠報價，預計今年底前簽約訂造，明年開始陸續完工交艇。

2026-04-15 18:00

讀者迴響

熱門新聞

國泰世華銀出包原因找到了！

黃金4大利空罩頂　多國央行瘋搶變拋售

30萬All in 0050「買在8x元怕被套牢」她：會後悔嗎

聯合再生神奇回血！　連跌2根今帶量急拉攻漲停

股王信驊飆13800元天價　千金股致茂亮燈漲停創新高

快訊／韭菜翻車！　矽光子熱門股聯亞驚爆6889.5萬違約交割

月配息ETF還能不能買？財經雪倫點名00929　近一年走勢愈看愈有信心

快訊／權值F4發威！台積電飆2095元天價　台股攻破3萬7

台股收漲426點刷史上最高收盤　台積電漲25元至2080

一文看11家金控Q1獲利表現　中信金EPS 1.18元暫居首位

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

台積電漲20元刷2075新高　台股飆431點衝36727新紀錄

南亞科法說後外資狂砍逾4萬張淪賣超王　重訊台塑集團關係人交易

快訊／台新證下單出包！公司3說明致歉　「協助客戶錯帳通報」

15檔「抓去關」新名單　太陽能電池股明起25分鐘撮合一次

巴逆逆哀「賣股繳稅」　會計師驚呼：大網紅！年收粗估破7位數

台指期夜盤再收新高　37000點只差一哩路

金管會要「台新證下單出包扛責任」　證交所火速實地查核

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366