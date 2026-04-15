巴逆逆哀「賣股繳稅」　會計師驚呼：大網紅！年收粗估破7位數

▲網紅巴逆逆宣布要賣股票。（圖／翻攝臉書／吃土鋁繩-巴逆逆）

記者陳瑩欣／台北報導

股市反指標女神、網紅「巴逆逆」自拍影片指國稅局今年起要針對網紅課稅，一口氣追繳5年所得，她被迫要賣股籌錢繳稅，並自揭因收入下滑符合稅金「分期付款」的條件。不過會計師粗估，巴逆逆過去5年平均年所得超過7位數，導致5年來一次要繳百萬稅款，才會促成「賣股繳稅」的原因，也因繳稅金額墊高，才成為國稅局同意分期支付的關鍵。



巴逆逆在個人錄製的影片中表示，她所要申報的稅金結構中，還要自行舉證所得來源屬於境外、境內，如果是境內所得另要課5%營業稅，非常複雜。

「從她要繳5%營業稅，可以判斷就是大網紅。」KPMG安侯建業稅務部執業會計師謝昌君指出，除了營業稅以外，巴逆逆另外還要開發票和補繳個人綜合所得稅，若因此設立公司，還需繳20%營利事業所得稅。另有一種是「小網紅」，月營業額不到10萬元，但從平台取得收入要視為執行業務所得，繳個人綜合所得稅，稅率在5%至40%之間。



謝昌君指出，巴逆逆喊出「要繳5%營業稅」，顯然是大網紅，且有分期付款，以5年年年繳稅20萬，粗估總繳百萬稅金以上，才有賣股求現並分期的需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再以平均所得稅率20%與5%營業稅課稅原則回推，會計師粗估巴逆逆年所得可能有500萬元的水準，另外，除了補繳稅金，她還有利息支出的壓力要應付。



至於賣股繳稅萬一虧損怎麼辦？謝昌君表示，台灣股票因為證所稅免徵，虧損賣股不能抵稅；如果是買海外股票，只能扣除同年度的海外財產交易所得，舉例賣蘋果股票賺150萬、但操作特斯拉賠150萬，才能一來一回打平，且要實質操作損益才能在同一年度抵扣，帳上金額波動不能抵稅。

►相關新聞

台股大利多！ 巴逆逆宣布「賣股湊稅金」