ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

巴逆逆哀「賣股繳稅」　會計師驚呼：大網紅！年收粗估破7位數

▲網紅巴逆逆宣布要賣股票。（圖／翻攝臉書／吃土鋁繩-巴逆逆）

▲網紅巴逆逆宣布要賣股票。（圖／翻攝臉書／吃土鋁繩-巴逆逆）

記者陳瑩欣／台北報導

股市反指標女神、網紅「巴逆逆」自拍影片指國稅局今年起要針對網紅課稅，一口氣追繳5年所得，她被迫要賣股籌錢繳稅，並自揭因收入下滑符合稅金「分期付款」的條件。不過會計師粗估，巴逆逆過去5年平均年所得超過7位數，導致5年來一次要繳百萬稅款，才會促成「賣股繳稅」的原因，也因繳稅金額墊高，才成為國稅局同意分期支付的關鍵。

巴逆逆在個人錄製的影片中表示，她所要申報的稅金結構中，還要自行舉證所得來源屬於境外、境內，如果是境內所得另要課5%營業稅，非常複雜。

「從她要繳5%營業稅，可以判斷就是大網紅。」KPMG安侯建業稅務部執業會計師謝昌君指出，除了營業稅以外，巴逆逆另外還要開發票和補繳個人綜合所得稅，若因此設立公司，還需繳20%營利事業所得稅。另有一種是「小網紅」，月營業額不到10萬元，但從平台取得收入要視為執行業務所得，繳個人綜合所得稅，稅率在5%至40%之間。

謝昌君指出，巴逆逆喊出「要繳5%營業稅」，顯然是大網紅，且有分期付款，以5年年年繳稅20萬，粗估總繳百萬稅金以上，才有賣股求現並分期的需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再以平均所得稅率20%與5%營業稅課稅原則回推，會計師粗估巴逆逆年所得可能有500萬元的水準，另外，除了補繳稅金，她還有利息支出的壓力要應付。

至於賣股繳稅萬一虧損怎麼辦？謝昌君表示，台灣股票因為證所稅免徵，虧損賣股不能抵稅；如果是買海外股票，只能扣除同年度的海外財產交易所得，舉例賣蘋果股票賺150萬、但操作特斯拉賠150萬，才能一來一回打平，且要實質操作損益才能在同一年度抵扣，帳上金額波動不能抵稅。

►相關新聞
台股大利多！　巴逆逆宣布「賣股湊稅金」

關鍵字： 標籤:網紅稅務巴逆逆賣股繳稅分期付款國稅局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【香燈腳搭車集體失格】女乘客氣炸：媽祖不會保佑你們

推薦閱讀

AI伺服器推升電感需求　新聿科預計22日以每股112元登興櫃

AI伺服器推升電感需求　新聿科預計22日以每股112元登興櫃

專精於功率型電感研發製造的新聿科（7912）將於4月22日以每股參考價112元登錄興櫃。受惠於AI伺服器與高效能運算（HPC）需求強勁拉動，新聿科2025年全年營收達新台幣10.24億元，較前一年度大幅成長56%，毛利率由28.24%提升至32.16%，稅後淨利1.14億元，EPS達6.15元，獲利能力顯著提升。

2026-04-15 15:17
巴逆逆哀「賣股繳稅」　會計師驚呼：大網紅！年收粗估破7位數

巴逆逆哀「賣股繳稅」　會計師驚呼：大網紅！年收粗估破7位數

股市反指標女神、網紅「巴逆逆」自拍影片指國稅局今年起要針對網紅課稅，一口氣追繳5年所得，她被迫要賣股籌錢繳稅，並自揭因收入下滑符合稅金「分期付款」的條件。不過會計師粗估，巴逆逆過去5年平均年所得超過7位數，導致5年來一次要繳百萬稅款，才會促成「賣股繳稅」的原因，也因繳稅金額墊高，才成為國稅局同意分期支付的關鍵。

2026-04-15 15:42
顏慧欣生前爆遭霸凌　父親顏慶章打破沉默「願協助調查」

顏慧欣生前爆遭霸凌　父親顏慶章打破沉默「願協助調查」

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，傳出她生前疑遭職場霸凌，引發關注，立法院司法及法制委員會許宇甄立委今（15）日上午質詢監察院有關顏慧欣霸凌案調查結果，對此，顏慧欣的父親、前財政部長顏慶章向外表示，願協助專案小組調查。

2026-04-15 14:56
看電影、演唱會更輕鬆！　娛樂稅法修正草安初審過關

看電影、演唱會更輕鬆！　娛樂稅法修正草安初審過關

干擾民眾看電影、欣賞演唱會等藝文表演多年的《娛樂稅》廢除有望！立法院財委會今（15）日送出《娛樂稅法》修正草案，朝野對於電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會等表演，戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈及各種競技比賽等達成「免徵娛樂稅」共識，而影響地方財源的高爾夫球場、舞廳或舞場及其他經公告者，課稅權利由地方決定。

2026-04-15 14:43
聯合再生神奇回血！　連跌2根今帶量急拉攻漲停

聯合再生神奇回血！　連跌2根今帶量急拉攻漲停

國發基金日前申報轉讓聯合再生（3576）持股420萬1476股，造成股價4月13、14日連續兩天跌停，而國發發布聲明指出，此次釋股屬策略投資目的達成後，啟動例行性退場機制，轉讓後仍持有5.81%股權並保有董事席次，持續協助強化公司治理，今（15）日第一盤2.4多萬張以14.3元掛出，股價立即急拉而上到16.9元漲停價位，表現相當戲劇化。

2026-04-15 10:00
快訊／權值F4發威！台積電飆2095元天價　台股攻破3萬7

快訊／權值F4發威！台積電飆2095元天價　台股攻破3萬7

台積電（2330）今（15）日盤中飆漲35元或1.7%至2095元新天價，加上權值股「F4」聯袂發威，加權指數開盤不到1小時大漲逾723.75點至37019.87點，首度攻破3萬7千點整數大關。

2026-04-15 09:54
股王信驊飆13800元天價　千金股致茂亮燈漲停創新高

股王信驊飆13800元天價　千金股致茂亮燈漲停創新高

股王信驊（5274）股價連日創新高，今（15）日盤中飆上13800元新天價，再刷台股單一標的報價新紀錄，千金股中自動測試設備業者致茂（2360）攻上漲停飆新高，2檔成為表現最為亮眼的高價股。

2026-04-15 09:33
11檔「抓去關」新名單　PCB股大量、綠能股森崴能源延長處置

11檔「抓去關」新名單　PCB股大量、綠能股森崴能源延長處置

台股今（15）日創新高，投資市場熱絡，但證交所、櫃買中心盤後公告11檔處置股新名單，將自明（16）日起一路關到4月29日，其中包括PCB飆股大量（3167）、綠能股森崴能源（6806）皆為延長刑期，大量在2度延長下將關至少16個交易日，為11檔處置股中刑期最長的「學長」。

2026-04-15 18:14
38萬股民注意！台企銀擬配0.3元現金　0.7元股票

38萬股民注意！台企銀擬配0.3元現金　0.7元股票

擁有超過38萬股東的台企銀（2834）於今（15）日召開董事會通過股利分派案，擬配發現金股利0.3元、股票股利0.7元，合計總股利1元，以今日收盤價15.5元計算，股息殖利率約為1.94%，相較去年EPS 1.26元，盈餘分配率約79%。

2026-04-15 18:03
快訊／國防部五百艘無人艇預計下半年招標　各船廠積極備標

快訊／國防部五百艘無人艇預計下半年招標　各船廠積極備標

國防部1.25兆元的軍購特別預算中，自殺無人艇部分，規劃預算額度高達280億元，1350艘以上，平均每艘造價約2000萬元。造船業指出，國防部首批計畫建造500艘，已經通知各造船廠報價，預計今年底前簽約訂造，明年開始陸續完工交艇。

2026-04-15 18:00

讀者迴響

熱門新聞

國泰世華銀出包原因找到了！

黃金4大利空罩頂　多國央行瘋搶變拋售

30萬All in 0050「買在8x元怕被套牢」她：會後悔嗎

聯合再生神奇回血！　連跌2根今帶量急拉攻漲停

股王信驊飆13800元天價　千金股致茂亮燈漲停創新高

快訊／韭菜翻車！　矽光子熱門股聯亞驚爆6889.5萬違約交割

月配息ETF還能不能買？財經雪倫點名00929　近一年走勢愈看愈有信心

快訊／權值F4發威！台積電飆2095元天價　台股攻破3萬7

台股收漲426點刷史上最高收盤　台積電漲25元至2080

一文看11家金控Q1獲利表現　中信金EPS 1.18元暫居首位

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

台積電漲20元刷2075新高　台股飆431點衝36727新紀錄

南亞科法說後外資狂砍逾4萬張淪賣超王　重訊台塑集團關係人交易

快訊／台新證下單出包！公司3說明致歉　「協助客戶錯帳通報」

15檔「抓去關」新名單　太陽能電池股明起25分鐘撮合一次

巴逆逆哀「賣股繳稅」　會計師驚呼：大網紅！年收粗估破7位數

台指期夜盤再收新高　37000點只差一哩路

金管會要「台新證下單出包扛責任」　證交所火速實地查核

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366