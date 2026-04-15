台灣高股息2年18%還不滿足！阮慕驊用全球金融股精打細算出換車快捷鍵

▲財經專家阮慕驊。（圖／翻攝自阮慕驊FB粉絲團）

財經中心／綜合報導

全球股市高檔震盪，台股大盤指數也不斷創新高，然而許多原本期望每月有現金流入帳的高股息投資人，卻是領了股息、少賺了價差，總報酬率跟不上別人！

財經專家阮慕驊直白指出，台灣高股息指數這2年的含息總報酬率才18%，同樣2年的全球金融股息指數總報酬率多三倍達65.03%，依這數據算一算5年下來差了54萬。而最近4月15日掛牌的00998A主動式ETF，專門投資全球有息收又有上漲潛力的金融股票，不用出國就可以布局全世界，在掛牌當日淨值站上16元，有在募集期間申購的投資人直接享有6%的獲利，參與全球金融股盛事。

高股息ETF人氣不減，全台受益人數逾150萬

根據台灣集保結算所截至4月10日統計，國內ETF市場除了指數型ETF規模大增，高股息0056的受益人數更是單周激增逾1萬人位居各ETF之冠，累積達156.6萬人，可見高股息的魅力依然不減。

而Bloomberg資料顯示，MSCI台灣高股息指數截至2025年底之近2年含息總報酬17.98%，MSCI全球金融股指數則是達到65.03%。對於許多高股息ETF的投資人往往在領息及報酬之間二選一，財經專家阮慕驊說，從總報酬率來看，台灣高股息竟然不到全球金融股的三分之一，這差價就是跟財富自由的距離。

全球金融股ETF把錢滾錢的金融怪物抓進來

統計2021年至2025年的5年含息報酬率，台灣高股息指數近70%，而全球金融股指數達124%，歐洲的銀行更是爆發性的成長，像是西班牙薩巴德爾銀行上漲1081%、義大利裕信銀行甚至高達1042%，堪稱全球金融股票界的怪物。

事實上，4/15掛牌的00998A主動復華金融股息正是一檔布局全球金融股票的主動式ETF，阮慕驊指出，00998A專門幫懶人跑腿，它的經理人都幫你選好、打包好，把錢滾錢的金融怪物抓進來，投資人連護照都不用翻開，坐在家裡就可以布局全世界，把研究的事情交給領薪水的經理人，自己就是好好整理人生、過得美滿。

阮慕驊進一步用數字來比較，算一算若用100萬投資全球金融股，5年後漲到224萬都夠換新車了，相較於高股息的170萬多了50幾萬，用餐的時候就不用再計算買炸雞有沒有買一送一了！

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