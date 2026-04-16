用小額投資讓夢想啟航！　凱基證券以實質回饋幫助年輕世代

▲凱基證券推出「夢想金啟航」活動，達指定門檻，即可參加抽獎，獎項包含日本雙人商務艙來回機票。（圖：凱基證券提供）

記者陳瑩欣／台北報導

看準年輕世代投資動能逐步升溫，凱基證券近年積極從年輕族群視角出發，致力降低投資門檻、拉近理財距離，透過開戶優惠、夢想金活動、校園股神競賽，以及校園大使與體育賽事贊助等多元布局，全面貼近年輕世代，陪伴他們踏出投資第一步。

貼近生活需求 開戶就送Uber Eats與手續費折抵

30歲以下年輕族群正快速成為投資市場主力。根據臺灣證券交易所統計，截至2026年2月，全台證券開戶數已突破1393萬戶，其中30歲以下族群單月新增戶數占比接近7成。

因應年輕世代高度仰賴外送與叫車服務的生活型態，凱基證券首度與 Uber ／ Uber Eats 推出全新開戶優惠「享投資選凱基」。即日起至7月31日止，新開立凱基證券帳戶並完成活動登錄，即可獲得 Uber／Uber Eats 雙享券抵用金500元，並再享最高4800元台股手續費折抵金，合計最高回饋5300元，協助年輕族群以更低門檻輕鬆啟動投資。

▲凱基證券與 Uber ／ Uber Eats 推出全新開戶優惠「享投資選凱基」。（圖：凱基證券提供）

凱基證券表示，零股、定期定額等小額投資工具普及，讓投資不再遙不可及，凱基提供最低100元起即可投資的服務，搭配生活化回饋，希望降低年輕族群的投資入門門檻，讓理財更自然融入日常。

「夢想金啟航」 讓投資更靠近理想生活

除開戶優惠外，凱基證券同步推出「夢想金啟航」活動，即日起至9月底，交易台股或美股（含定期定額）達指定門檻，即可參加抽獎，每累積台股5萬元或美股1500美元交易金額，就有一次抽獎機會，獎項包含日本雙人商務艙來回機票、知名品牌登機箱及百貨即享券，協助年輕族群在機票價格高漲之際，透過投資行動助攻旅遊夢想。

凱基證券指出，年輕世代同時重視節省成本與生活品質，希望透過「投資＋消費＋旅行」的多元回饋設計，引導投資人從微型投資開始，穩健累積資產，逐步實現人生目標。

校園股神大賽 用競賽培養投資實戰力

在校園經營方面，凱基證券已連續第三年舉辦「校園股神爭霸賽」，邀請全國大專院校學生參與，競賽分為個人組與團體組，總獎項高達20萬元。活動除了打造與台股市場即時連動的模擬交易系統，亦規劃台股入門、下單操作與選股觀念等影音教學，幫助非財金背景學生也能逐步理解投資。

活動期間，學生若透過指定連結新開戶，同樣可享 Uber／Uber Eats 抵用金500元及最高4,800元手續費折抵金。競賽表現名列前十名者，還可獲得競賽獎勵跟履歷優先審核機會，為未來職涯加分。

校園大使與體育贊助 深化年輕世代連結

為進一步貼近校園生活，凱基證券今年首度推出「校園大使」計畫，從近250名報名學生中遴選出9位來自北、中、南不同大學、跨領域背景的校園大使，透過社群平台分享投資體驗與理財觀念，讓金融知識自然融入同儕日常，完成任務的大使除可獲頒證書，也享有實習、正職招募及職涯輔導等多項資源。

▲凱基證券今年首度推出「校園大使」計畫。（圖：凱基證券提供）

此外，凱基證券亦長期支持青年運動發展，透過贊助 UBA 大專籃球聯賽與 UVL 大專排球聯賽，走進校園賽場，與年輕世代一同展現熱血與正能量。

凱基證券表示，未來將持續以年輕族群需求為核心，結合更多創新活動與跨界合作，落實普惠金融理念，陪伴年輕世代累積「小資金、大未來」的成長力量。



