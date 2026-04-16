台積電一路衝、高股息族好焦慮　股魚：00929就是不必二選一

▲月配高股息ETF龍頭復華台灣科技優息（00929）今年以來表現亮眼。（圖／翻攝自「股魚」臉書，下同）

財經中心／綜合報導

台股在台積電帶動下頻創新高，不少偏好高股息ETF的存股族也因此陷入兩難，既想穩穩領息，又怕錯過大盤漲勢。投資達人股魚認為，00929正好示範了「小孩才做選擇」，它不僅能讓投資人每月有現金流入袋，也能同步參與台積電領軍的AI行情，值得納入口袋名單。

近兩年來，台股啟動大多頭行情，台積電更是最大推手，也讓不少高股息ETF存股族陷入矛盾。原本投資主軸是穩定領息，但看著台積電股價一路走高，難免心動，甚至開始猶豫，是否該趁機換股操作。

股魚指出，這確實是許多投資人面臨的兩難，傳統高股息ETF為追求較高殖利率，往往排除台積電這類現金股利率不高、但資本成長性強的權值股，結果就是大盤隨權值股續創高，高股息ETF投資人的帳面表現卻相對平淡，績效明顯落後大盤。

如今，這樣的僵局正逐漸被打破，月配高股息ETF龍頭復華台灣科技優息（00929）今年以來表現亮眼，不僅連續三次調升配息，也納入台積電、聯發科等權值股，帶動績效躍居高股息ETF前段班，讓投資人看見高股息ETF的另一種風貌。

股魚分析，00929在優化選股邏輯後，主要有三大看點，一是配息連六升、殖利率衝上8.3%：00929原本就聚焦配息能力較強的科技股，隨著科技股成為盤面主流，配息能力也同步走強，從2025年4月的0.05元一路升至2026年4月的0.13元，六度調升。若以發行價15元進場估算，光息收報酬率已達25%，在台股高檔之際仍能維持這樣的表現，也凸顯其「科技＋優息」選股邏輯確實奏效。

二是高股息ETF也能搭上台積電行情：半導體仍是台股成長引擎，而台積電更是關鍵核心，00929則是少數納入台積電的高股息ETF，不只兼顧高配息帶來的現金流，也有機會掌握科技股的資本利得，讓投資人不必再為了領息而錯過大盤漲勢。

三是資本利得平準金達3.66元，為後續配息提供支撐。股魚指出，今年不少ETF提高「76國內財產交易所得」配發比重，讓投資人領到的股利屬合法免稅所得。而背後關鍵就在於資本利得平準金是否充足，00929目前資本利得平準金達3.66元，若以每次配發0.13元來看，後續配息仍具一定支撐力。

股魚認為，ETF競爭就像物競天擇，能一路走下來、甚至越做越強的產品，通常都有其底氣。00929透過科技股優勢，改善了傳統高股息ETF較難跟上市場漲勢的弱點；對於希望兼顧配息需求與資產成長潛力的投資人而言，00929後續表現值得留意。