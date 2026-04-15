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富邦金Q1獲利332.7億元、年減19%　EPS 2.37元

▲富邦金。（圖／富邦金控提供）

▲富邦金第一季EPS 2.37元。（圖／富邦金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）公布3月自結稅後淨利25.7億元，累計今年第一季稅後淨利332.7億元，年減19%，每股稅後盈餘(EPS)為2.37元，若加計FVOCI之股票處分損益，3月調整後獲利177.6億元，累計第一季調整後獲利660.6億元，雙雙創歷史同期新高，調整後每股稅後盈餘為4.72元。

富邦人壽受美伊衝突升溫，導致全球股市短期劇烈震盪、油價飆高、推升通膨，亦衍生利率攀升等影響，致使3月金融資產為評價損失，另外3月應稅所得金額及比重增加，以致產生所得稅費用，3月稅後淨損19.4億元，累計第一季稅後淨利151.2億元，3月亦伺機出售FVOCI股票實現資本利得，故加計FVOCI股票處分損益後，3月調整後獲利為130.3億元，累計前3月調整後獲利為472.8億，均創下歷年同期最高紀錄。

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投資方面，富邦人壽3月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票與基金之資本利得及配息收入。3月加權指數因中東情勢震盪，台股持續實現部分資本利得，債市方面，美伊戰事開打，油價走升帶動3月份美債利率反彈，富邦人壽作好資金與流動性管理，以能有效因應後續市況變化，匯市方面，外資匯出帶動3月美元兌台幣升值2.3%，後續將密切監控市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

北富銀3月稅後淨利35.9億元，累計第一季稅後淨利121.6億元，較去年同期成長20%，單月及累計獲利均創歷年同期新高，主係反映核心業務穩定成長，第一季利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長25%及28%，帶動整體營收較去年同期成長23%，在業務表現方面，海外及個人放款規模擴大，帶動放款餘額較去年同期成長16%，財富管理業務受惠基金及保險商品銷量增加，累計前3月財管收益較去年同期成長近3成，信用卡有效卡數及簽帳金額維持穩定成長，並受惠出國旅遊需求持續熱絡，海外消費金額較去年同期成長26%。截至3月底，逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1034%，資產品質維持良好。

富邦產險3月稅後淨利4.7億元，累計第一季稅後淨利25.9億元，較去年同期成長59%；加計FVOCI股票處分損益後，調整後獲利3月6.2億元及累計前3月獲利29.4億元，在業務動能與風險控管雙引擎驅動下，整體獲利表現穩健向上。

富邦證3月稅後淨利10.5億元，累計前3月稅後淨利39.6億元，較去年同期大幅成長138%，續創3月、累計同期歷史新高。在手續費收入方面，受惠於台股交易量持續擴增，第一季台股日均成交值達9941億元，帶動經紀及財管業務收入分別較去年同期成長85%與47%。此外，3月台股於高檔震盪整理格局，加權指數上下波動約3800點，市場操作難度相對提高，惟富邦證券整體金融資產部位收入年增242%，挹注整體獲利表現。

富邦投信3月稅後淨利1.3億元，累計第一季稅後淨利4.1億元，分別較去年同期成長83%和69%，雙雙續創3月單月及累計同期歷史新高。3月獲利主要因3月底資產管理規模1.23兆元，較去年同期成長44%。
 

關鍵字： 富邦金獲利創高金融股台股EPS

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