經典電影20年後成真　AI科技導入鷹眼預警犯罪發生

▲台中銀行副總經理林劍洪出席「2026 AI斥詐風雲論壇」時指出，透過高精準度AI模型訓練，有效協助企業預警詐騙犯罪發生可能性。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

阿湯哥經典電影《關鍵報告》是許多影迷至今仍印象深刻的巨作，片中透過預言家機制能有效預言犯罪發生在20年前被視為電影情節與特異功能。然而在20年後的今日，透過AI科技識別模型，也許真能實現讓犯罪提早預警。

《ETtoday新聞雲》舉辦「2026 AI斥詐風雲論壇」邀集總統府、內政部警政署、法務部、金管會、刑事警察局等政府單位，以及各大產業龍頭，專家學者共同研討如何抵禦詐騙犯罪，入侵台灣人民生活日常。各界共識認為，AI時代下不但人們對於AI使用上依賴度加深，科技詐騙也演化成為「高擬真、低成本、組織化」的深偽攻擊，因應國家級「AI 新十大建設」策略，論壇將焦點由觀念宣導轉向策略化與技術化解方，落實「事前預警、事中阻斷」的主動防禦邏輯。

針對如何預警詐騙案件發生，台中銀行副總經理林劍洪提到「AI反制AI」，台中銀行與群聯電子攜手，導入其專利aiDAPTIV+平台，打造AI智慧金融服務平台。透過軟硬體混合解決方案，有效降低AI模型訓練與運算上的算力耗能與成本，更有效率且精準的實現即時模型分析與方案決策，提供銀行端與消費者的雙向識別詐騙犯罪能力，當有異常交易行為發生時，提早預警有效阻絕AI詐騙發生。

▲台中銀行透過aiDAPTIV+平台，以及加入「鷹眼識詐聯盟」串聯，有效預警AI犯罪發生，成效顯著。

台中銀行透過AI代理人技術（AI Agent），讓整體系統可以即時處理防詐、信用評分、產品與市場資訊整合等任務，有效串連跨業務資料與知識，確保服務公平與安全。在銀行端自動化與營運效率上，有效流程優化，第一時間回覆客服等相關問題，大幅縮短作業時間。

除了全面導入AI智能防詐預警模型，台中銀行也加入「鷹眼識詐聯盟」，透過產業鏈的大數據累積與分析，分析日常顧客交易流程。有別於以往銀行端僅能被動接獲詐騙犯罪報案，導致傷害難以彌補。藉由AI系統以及「鷹眼識詐聯盟」結合，並落實「臨櫃關懷提問」，2025上半年已成功攔阻數十件詐騙案，成效顯著。

▲總統府副秘書長何志偉期許「魔高一尺，道高一丈甚至十丈」，透過AI反制AI，才能更有效遏止新型態AI犯罪。

總統府副秘書長何志偉也指出，儘管詐騙花招不段獨自升級，AI科技的導入更能讓政府與產業界達到「魔高一尺，道高一丈甚至十丈」，總統府勉勵各界未來應持續優化，並與政府、產業、民間有效串聯聯手防詐，防詐是全民持久戰，透過AI反制AI，期許未來將不再受到詐騙侵擾之苦。



