國泰金Q1獲利316.6億元、年減1.4%　EPS 2.15元

▲國泰金第一季EPS 2.15元。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）公布3月稅後淨利50.3億元，累計第一季稅後淨利達316.6億元，年減1.4%，EPS 2.15元，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信第一季累計稅後淨利皆創歷年同期新高。

國壽3月稅後淨利7.2億元，累計第一季稅後淨利達173.7億元，3月受美伊戰事升級影響，帶動國際能源價格快速攀升，加劇通膨升溫疑慮，不僅推升債市利率走高，亦令國內外股市承壓，國泰人壽金融資產評價雖亦受到金融市場波動之影響，惟受惠過往厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益挹注，維繫投資操作平穩表現，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。

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受惠台幣單月走貶，截至3月底國壽外匯準備金累積餘額逾1230億元，儘管3月全球股市劇烈波動，且利率大幅上揚，資產面債券評價變動為負債評價變動所抵消，對整體淨值影響溫和。

國泰世華銀3月稅後淨利40.6億元，累計第一季稅後淨利132億元，年成長8%，淨利息收入方面，放款持續擴張，降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入呈雙位數成長，主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張。

國泰產險3月稅後淨利4.2億元，累計稅後淨利10.6億元，創歷史同期新高， 3月簽單保費達34.1億元，累計簽單保費達100.5億元，其中健康險與工程險累計簽單保費分別較去年同期成長55%及12%。

國泰證券3月稅後淨利5.4億元，累計稅後淨利15.4億元，年成長76%，創下同期獲利新高，主要因台股市場交易活絡，3月上市櫃日均量突破1兆元，刷新市場紀錄，截至3月，累計台股經紀市占達4.58%，複委託成交量較去年同期大幅成長76%，雙雙創下同期歷史新高。

國泰投信3月稅後淨利3億元，累計稅後淨利8.6億元，年成長16%，總管理資產規模為2.8兆元，較去年同期成長29%，3月全球股市波動大幅上升，主因為中東衝突升級、油價暴漲、停滯性通膨疑慮。

